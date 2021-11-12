لأول مرة.. انتخاب العراق فى عضوية لجنة بناء القدرات باتفاق باريس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء ضمن فعاليات مؤتمر جلاسكو للتغيرات المناخية السادس والعشرين المنعقد حاليا فى جلاسكو، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التى ينتخب العراق فى هذا المنصب فى الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.

على صعيد منفصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، أنه تم قتل قائد مفرزة القناصين فى كركوك الملقب "أبو قتادة".

وأضافت أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن الفوج الثالث اللواء 45 فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل قائد مفرزة القناصين الإرهابى (ى.أ) الملقب "أبو قتادة" وإصابة اثنين من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابى فى منطقة البو محمد بوادى الشاى فى محافظة كركوك، بعد نصب كمين محكم لهم.