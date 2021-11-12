طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة 1443 وكذلك الشروط

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طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة من أهم المعلومات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين حيث تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المهمة جدا والتي يسعي اليها عدد كبير من الاشخاص داخل المملكة العربية السعودية حيث يمكن للرجال والنساء التقديم في هذه الوظيفة حيث تقدم النيابة العامة فرصة للسيدات لشغل هذه الوظيفة إيمانا من الحكومة السعودية بدور المرأة في المجتمع، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كل التفاصيل الخاصة عن طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط داخل النيابة العامة لعام 1443 – 2021.طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة 1443
بعدما أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا أنه يوجد وظائف شاغرة لديها ويمكن للنساء التقديم فيها أيضا وهي وظيفة كاتب ضبط أدي ذلك إلى زيادة البحث عن خطوات التقديم من قبل الراغبين في التقدم على هذه الوظائف لذلك نوفر لكم في السطور القادمة طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة وهي كالتالي:
- أولا يجب الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مسار الإلكترونية من خلال محركات البحث أو كتابة هذا الرابط مباشرة وهو
eservices.masar.sa/Jadara3/(S(swt34badzpqfz2fpyuhwcbir))/users/index.aspx
- بعدما يتم الدخول على الرابط سوف تجد واجهة منصة مسار الإلكترونية قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد وهذا في حالة إن لم يكن لكم حساب قديم على المنصة.
- بعدما تقوم بإنشاء حساب يتم الرجوع والضغط على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموجود في منتصف الموقع.
- سينتقل بكم الموقع إلى صفحة جديدة تحتوي على بيانات يجب عليك كتابتها مثل: اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك يتم النقر على كلمة تسجيل الدخول، بعد ذلك سوف تسلك رسالة نصية على الجوال الخاص بك بها كود التفعيل قم بإدخاله في المكان المخصص له على المنصة ثم اضغط على أيقونة متابعة.
- في هذه الخطوة ستجد أن الموقع رجع بك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مسار يجب عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك لكي يتم إرسال رسالة إلى هذا البريد تحتوي على كود، قم بكتابة هذا الكود في المكان المخصص له بالموقع ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- سوف تجد واجهة الحساب الشخصي الخاص بك وسوق تحتوي هذه الصفحة على مجموعة من الإعلانات الخاصة بالوظائف المتاحة قم بالضغط على الإعلان الخاص بالوظيفة المراد التقدم لها.
- سيتطلب منك كتابة مجموعة من البيانات المطلوبة للتقدم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة بالإضافة إلى إرفاق ملف السيرة الذاتية الخاص بك في الحصول.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تأكيد الطلب ليتم رفع طلب الحصول على الوظيفة للجهات المختصة.
- يجب أن يكون الراغب في الحصول على الوظيفة سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المواطن حاصل على مؤهل يتناسب مع متطلبات الوظيفة المراد التقديم عليها.
- يجب أن يكون المواطن لا يعمل بأحد الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- يجب اجتياز المقابلة الشخصية وكذلك اجتياز اختبارات القدرة المعرفية.
- في حالة حصول المواطن على المؤهل من دولة أخرى بخلاف المملكة في هذه الحالة يجب عليه معادلته من جديد من خلال وزارة التعليم السعودية.
- يجب تقديم المستندات الرسمية المطلوبة للتقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة.
- يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بالخبرات العملية بشكل دقيق وصحيح كما هي موجودة بالمستدات الرسمية، حيث أنه في حالة التغيير في هذه البيانات سيؤدي إلى استبعاد المتقدم.
- أخيرا يجب ألا يكون على المتقدم أي أحكام قضائية أو جنائية أو المخلة بالشرف.
الوسوم
طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة من أهم المعلومات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين حيث تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المهمة جدا والتي يسعي اليها عدد كبير من الاشخاص داخل المملكة العربية السعودية حيث يمكن للرجال والنساء التقديم في هذه الوظيفة حيث تقدم النيابة العامة فرصة للسيدات لشغل هذه الوظيفة إيمانا من الحكومة السعودية بدور المرأة في المجتمع، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كل التفاصيل الخاصة عن طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط داخل النيابة العامة لعام 1443 – 2021.طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة 1443
بعدما أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا أنه يوجد وظائف شاغرة لديها ويمكن للنساء التقديم فيها أيضا وهي وظيفة كاتب ضبط أدي ذلك إلى زيادة البحث عن خطوات التقديم من قبل الراغبين في التقدم على هذه الوظائف لذلك نوفر لكم في السطور القادمة طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة وهي كالتالي:
- أولا يجب الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مسار الإلكترونية من خلال محركات البحث أو كتابة هذا الرابط مباشرة وهو
eservices.masar.sa/Jadara3/(S(swt34badzpqfz2fpyuhwcbir))/users/index.aspx
- بعدما يتم الدخول على الرابط سوف تجد واجهة منصة مسار الإلكترونية قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد وهذا في حالة إن لم يكن لكم حساب قديم على المنصة.
- بعدما تقوم بإنشاء حساب يتم الرجوع والضغط على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموجود في منتصف الموقع.
- سينتقل بكم الموقع إلى صفحة جديدة تحتوي على بيانات يجب عليك كتابتها مثل: اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك يتم النقر على كلمة تسجيل الدخول، بعد ذلك سوف تسلك رسالة نصية على الجوال الخاص بك بها كود التفعيل قم بإدخاله في المكان المخصص له على المنصة ثم اضغط على أيقونة متابعة.
- في هذه الخطوة ستجد أن الموقع رجع بك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مسار يجب عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك لكي يتم إرسال رسالة إلى هذا البريد تحتوي على كود، قم بكتابة هذا الكود في المكان المخصص له بالموقع ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- سوف تجد واجهة الحساب الشخصي الخاص بك وسوق تحتوي هذه الصفحة على مجموعة من الإعلانات الخاصة بالوظائف المتاحة قم بالضغط على الإعلان الخاص بالوظيفة المراد التقدم لها.
- سيتطلب منك كتابة مجموعة من البيانات المطلوبة للتقدم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة بالإضافة إلى إرفاق ملف السيرة الذاتية الخاص بك في الحصول.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تأكيد الطلب ليتم رفع طلب الحصول على الوظيفة للجهات المختصة.
- يجب أن يكون الراغب في الحصول على الوظيفة سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المواطن حاصل على مؤهل يتناسب مع متطلبات الوظيفة المراد التقديم عليها.
- يجب أن يكون المواطن لا يعمل بأحد الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- يجب اجتياز المقابلة الشخصية وكذلك اجتياز اختبارات القدرة المعرفية.
- في حالة حصول المواطن على المؤهل من دولة أخرى بخلاف المملكة في هذه الحالة يجب عليه معادلته من جديد من خلال وزارة التعليم السعودية.
- يجب تقديم المستندات الرسمية المطلوبة للتقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة.
- يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بالخبرات العملية بشكل دقيق وصحيح كما هي موجودة بالمستدات الرسمية، حيث أنه في حالة التغيير في هذه البيانات سيؤدي إلى استبعاد المتقدم.
- أخيرا يجب ألا يكون على المتقدم أي أحكام قضائية أو جنائية أو المخلة بالشرف.
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