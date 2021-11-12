طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة 1443 وكذلك الشروط

طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة من أهم المعلومات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين حيث تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المهمة جدا والتي يسعي اليها عدد كبير من الاشخاص داخل المملكة العربية السعودية حيث يمكن للرجال والنساء التقديم في هذه الوظيفة حيث تقدم النيابة العامة فرصة للسيدات لشغل هذه الوظيفة إيمانا من الحكومة السعودية بدور المرأة في المجتمع، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كل التفاصيل الخاصة عن طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط داخل النيابة العامة لعام 1443 – 2021.

بعدما أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا أنه يوجد وظائف شاغرة لديها ويمكن للنساء التقديم فيها أيضا وهي وظيفة كاتب ضبط أدي ذلك إلى زيادة البحث عن خطوات التقديم من قبل الراغبين في التقدم على هذه الوظائف لذلك نوفر لكم في السطور القادمة طريقة التقديم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة وهي كالتالي:

أولا يجب الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مسار الإلكترونية من خلال محركات البحث أو كتابة هذا الرابط مباشرة وهو

eservices.masar.sa/Jadara3/(S(swt34badzpqfz2fpyuhwcbir))/users/index.aspx بعدما يتم الدخول على الرابط سوف تجد واجهة منصة مسار الإلكترونية قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد وهذا في حالة إن لم يكن لكم حساب قديم على المنصة. بعدما تقوم بإنشاء حساب يتم الرجوع والضغط على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموجود في منتصف الموقع. سينتقل بكم الموقع إلى صفحة جديدة تحتوي على بيانات يجب عليك كتابتها مثل: اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك يتم النقر على كلمة تسجيل الدخول، بعد ذلك سوف تسلك رسالة نصية على الجوال الخاص بك بها كود التفعيل قم بإدخاله في المكان المخصص له على المنصة ثم اضغط على أيقونة متابعة. في هذه الخطوة ستجد أن الموقع رجع بك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مسار يجب عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك لكي يتم إرسال رسالة إلى هذا البريد تحتوي على كود، قم بكتابة هذا الكود في المكان المخصص له بالموقع ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول. سوف تجد واجهة الحساب الشخصي الخاص بك وسوق تحتوي هذه الصفحة على مجموعة من الإعلانات الخاصة بالوظائف المتاحة قم بالضغط على الإعلان الخاص بالوظيفة المراد التقدم لها. سيتطلب منك كتابة مجموعة من البيانات المطلوبة للتقدم على وظيفة كاتب ضبط في النيابة العامة بالإضافة إلى إرفاق ملف السيرة الذاتية الخاص بك في الحصول. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تأكيد الطلب ليتم رفع طلب الحصول على الوظيفة للجهات المختصة.