موعد الاختبارات النهائيه 1443 الفصل الاول

زادت معدلات البحث في المملكة العربية السعودية من قبل الطلاب عن موعد اختبارات النهائيه كي يستعدون استعداد تام لها للحصول على درجات عالية، حيث أن الوزارة قامت بعمل مجموعة من التعديلات رغبةً في توفير كافة السبل التي تجعل عملية التعليم مستمرة وغير متوقفة لأي سبب، لذا سوف نتناول اليوم المزيد من التفاصيل التي تخص الاختبارات بالتفصيل.

وزارة التعليم السعودي

تسعى لبذل أقصى مجهود لها لتوفير كافة السبل والوسائل التعليمية لاستمرار التعليم عن بعد دون توقف، حيث أعلنت عن التقويم ثم قامت بإدخال بعض التعديلات ومن أهمها زيادة أيام الدراسة الفعلية عن طريق جعل العام الدراسي مشمولًا بثلاث فصول دراسية، بالإضافة إلى توفير المنصات الإلكترونية لاستكمال الدراسة دون توقف عن بُعد لمنع الاختلاط بين الطلاب للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

موعد اختبارات النهائيه 1443 الفصل الاول

تم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بالترم الأول من قبل وزارة التعليم السعودي وسوف تكون يوم 14 نوفمبر وفقًا لما تم تعديله في التقويم الدراسي الحالي، حيث ترغب الوزارة لتوفير مواعيد جيدة بعد الانتهاء من الترم الأول وبعدها سوف يحصل الطلاب على اجازة الترم.

التقويم الدراسي بعد التعديل

قامت وزارة التعليم السعودي بعمل العديد من التغيرات في التقويم حيث شمل ثلاث فصول بدل من فصلين لكي يمنح الطلاب وقت أطول للدراسة، فبعد تغيير هذا الأمر أصبحت أيام الدراسة الفعلية أكثر من السابق، رغبةً في دراسة المواد بشكل جيد والإلمام بجميع المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

اجازة الفصل الأول

أن الاجازة سوف تبدأ يوم 25 نوفمبر بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية لمختلف المراحل وجاءت تلك المواعيد وفقًا للجدول الدارسي المُعدل من قبل الوزارة، وستظل الاجازة مدة عشرة أيام حتى يتم بدء الدراسة في الترم الثاني الدراسي.

موعد الفصل الثاني

الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ في 5 ديسمبر المقبل على حسب ما تم تداوله خلال التقويم الدراسي المُعدل من قبل الوزارة، وسيبدأ الفصل بعد حصول الطلاب على اجازة الفصل والتي ستكون في يوم 25 نوفمبر وستستمر حولي 10 أيام وبعدها يبدأ الفصل الثاني الدراسي لكافة المراحل.