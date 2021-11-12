ماكرون : وجود المرتزقة فى ليبيا يزعزع استقرارها

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن آفاق الانتخابات الليبية تثير شكوك من يخشون من التحول الديمقراطى الذين استفادوا من الحرب، مضيفًا: "يجب أن نظل مجندين لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

وأوضح الرئيس الفرنسى، أن الانتقال الليبى يجب أن يصل إلى نهايته وأن تجرى الانتخابات فى أفضل ظروف، منوهًا إلى أنه سيتم الإقرار بنتائج الانتخابات مهما كانت، والمجتمع الدولى عليه أن يساهم لإجراء الانتخابات.