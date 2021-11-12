أنجيلا ميركل: يجب أن تقرر ليبيا مصيرها فى انتخابات 24 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنi من المهم أن تقرر ليبيا مصيرها وتنظيم الانتخابات فى 24 ديسمبر، مؤكدة أن إخراج المرتزقة لا يجب أن يتم على الورق فقط وإنما يجب تطبيق ذلك.





وأضافت ميركل، فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن من الضرورى سحب المرتزقة بشكل كامل من ليبيا، منوهة بأن بلادها على استعداد لإرسال ملاحظين إلى ليبيا. وأوضحت المستشارة الألمانية، أن المجتمع الدولى يدعم ليبيا.

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