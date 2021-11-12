عاجل- الرئاسى الليبى يؤكد حرصه على إجراء انتخابات متزامنة رئاسية ونيابية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، حرصه على أن تتوج جهود المجلس خلال هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل ينتج عنها انتقال سلمى وسلس للسلطة وتنتهى بها كل المراحل الانتقالية التى ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية فى ليبيا.





وقال المنفى - فى كلمة أمام مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا المنعقد بالعاصمة الفرنسية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - إن المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية استلاما مهامها وفقا لاتفاق سياسى وخارطة طريق رسمت معالم المرحلة وحددت الواجبات المناطة بهما ابتداء من دمج الحكومة ومؤسسات الدولة مرورا بالتمهيد لمصالحة وطنية شاملة وعادلة وانتهاء بالإشراف العادل والشفاف على انتخابات متزامنة رئاسية وبرمانية تحظى بالاحترام والقبول محليا ودوليا.

وأكد المنفى أن المجلس عمل بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البرى الرابط بين شرق البلاد وغربها وضمان حرية وسلامة تنقل المواطنين والسلع على طول الساحل الليبى، مشيدا بعمل اللجنة العسكرية المشتركة، والخطوات العملية والملموسة التى قامت بها، ابتداء من وقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر 2020، وتوصلها مؤخرا الى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب.

وأشار المنفى إلى أن المجلس الرئاسى قام بتأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وخلق مناخ للسلام والمصالحة بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين، موضحا أن المجلس يعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسى فى ليبيا.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عن شكره للحكومة الفرنسية التى عملت على عقد هذا المؤتمر الجامع الذى لامس حساسية الموقف الذى تواجهه ليبيا، معربا عن أمله فى أن تكون قراراته أساسا لعمل أممى فعال يصب فى مصلحة الشعب الليبى أولا وفى مصلحة أصدقائه وشركائه.