شروط وضوابط نظام التقاعد الجديد 1443 في السعودية

شروط وضوابط نظام التقاعد الجديد 1443، شهد نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية تحديث جديد خلال الفترة الماضية، وهي التعديلات التي جاءت لتضمن حقوق كافة الأشخاص المستحقين لمعاشات التقاعد من المتقاعدين المدنيين او المتقاعدين العسكريين أيضا، حيث يضمن هذا النظام توفير مستوى معيشي جيد لكافة المستحقين لمعاشات التقاعد في المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذا النظام الجديد لمجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لكي يتم استحقاق هذا النظام، وإليكم من خلال هذه السطور أهم شروط وضوابط نظام التقاعد الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية.

تعديلات نظام التقاعد الجديد 1443

تم إضافة مجموعة من التعديلات الهامة على نظام التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية مؤخرا، وهي التعديلات التي جاءت بجملة من الأهداف، وذلك للموظفين في القطاعات المختلفة في السعودية، وقد جاءت أهم هذه التعديلات على النحو التالي.

من الضروري موافقة الجهة المختصة على التعيين.

من الضروري قضاء مدة لا تقل عن 20 عام في الخدمة الخاصة بالموظف.

يشترط بلوغ سن 60 عام، ويشترط أن يمر عام على الأقل على العمل.

الحصول على معاش التقاعد في في حالة انهاء العمل بسبب عدم القدرة على العمل.

في حالة الفصل بسبب قرار وزاري أو في حالة الفصل لأسباب غير تأديبية، وكذلك مضي حوالي 15 عام على العمل.

في حالة انهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب.

شروط نظام التقاعد الجديد للعسكريين في السعودية

تبعا لتعديلات نظام التقاعد الجديد فنجد أن الشروط الخاصة بالتقاعد للعسكريين، وجاءت تضمن الكثير من الحقوق للموظفين في جميع القطاعات، فنجد أن شروط نظام التقاعد الجديد للعسكريين في المملكة العربية السعودية على النحو التالي.