بكين تدعو واشنطن لتبني سياسة منطقية
دعت الصين الولايات المتحدة اليوم إلى تبني سياسة منطقية وعملية تجاهها مشددة على أن المنافسة بين الجانبين يجب أن تراعي القواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
ورداً على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول عزم بلاده التنافس بقوة مع الصين عبر أبعاد متعددة نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله إنه “يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر بشكل صحيح إلى طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية ذات المنفعة المتبادلة وتعمل على تعزيز الحوار والتواصل وتعميق التعاون بين البلدين وإدارة الخلافات بشكل صحيح واتباع طريق الاحترام المتبادل”.
وأوضح وانغ أنه يجب أن تكون المنافسة بين البلدين صحية وقائمة على مراعاة القواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية معرباً عن معارضة الصين الشديدة للمنافسة غير العادلة التي يتم فيها استخدام هذه المنافسة ذريعة لتقويض سيادة الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية وحرمانها من حقوقها ومصالحها المشروعة.
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