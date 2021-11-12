وزير الخارجية الأمريكى يحذر من انفجار الوضع فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القطرى، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، اليوم الجمعة فى واشنطن، إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين "سيؤدى إلى انفجار إثيوبيا من الداخل وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى فى المنطقة، وهو أمر كارثى بالنسبة الى الشعب الإثيوبى وبلدان المنطقة".
وأكد أن "المسار الآخر هو إنهاء جميع الأعمال العسكرية الجارية والتفاوض على وقف حقيقى لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق حيث يحتاج إليها السكان".
وتابع وزير الخارجية الأمريكى: "أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل هو ضرورى. ويمكننى القول لكم إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهود الساعية للدفع بإثيوبيا فى هذا الاتجاه".
وتزامنا مع تصريحات بلينكن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات وشخصيتين فى إريتريا، بينها جيش البلاد، ردا على تدخلها فى الحرب بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية والقوات المتمردة فى إقليم تيجراى وحلفائها.
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