أبو الغيط: مؤتمر باريس حول ليبيا فرصة لإعادة تقييم الوضع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، يُمثل نقطة مهمة وحاسمة لخلق زخم إيجابى يصب فى الصالح الليبى، كما أنه فرصة سانحة لإعادة تقييم الوضع فى البلاد، لا سيما أنه يأتى فى أعقاب مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذى عُقد بطرابلس فى 21 أكتوبر الماضى، بمبادرة ليبية خالصة، والذى أتاح لنا فرصة الاطلاع على حقيقة الأوضاع فى ليبيا، والاستماع عن قرب إلى وجهات نظر أصحاب الشأن أنفسهم.





وقال أبوالغيط، أمام مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات: "إن متابعتنا المتواصلة لتطورات الشأن الليبى تدعونا إلى التفاؤل المفعم بالرجاء ولكنه أيضاً مشوب بقدر من القلق، فالتفاؤل مبعثه ما تحقق من حالة استقرار".

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