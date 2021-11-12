طريقة شحن فورت نايت وأهمية الشحن وهل ستدخل شخصيات جديدة في الموسم الجديد Fortnite Mobile

تم إطلاق إصدار جديد للعبة يختص بالباتل رويال، وهو الذي يساعد في عملية شحن النقاط الخاصة بالفورت نايت، بحيث يمكن اللاعب من إمتلاك مجموعة كبيرة من الإضافات في اللعبة، فيمكن من خلالها توفير عدد من الأطباق الساخنة التي يتم استخدامها في الحرب مع الزومبي، لتساعد بفاعلية كبيرة في منع إنتشار الفضائيين، مع دورها في محاربة بيض الطفيليات الذي يكثر وجوده في الجزيرة الخضراء، لذا يبحث الجميع عن طريقة شحن فورت نايت بكل سهولة.

طريقة شحن فورت نايت

تختص طريقة شحن فورت نايت بتمكين اللاعب من تحقيق بطولة جديدة في اللعبة بحيث تساعد في إتاحة وضع الساسة عن طريق استخدام الشاشة التي يتم من خلالها إختيار القائمة التي يقوم اللاعب باللعب فيها، مع تميز اللاعب بإمكانية التحكم في العتاد التي يمتلكها بداخل اللعبة عن طريق تقديم عدد من المواضع المختصة بالعناصر الجديدة التي توجد في اللعبة، ويتم تسهيل ذلك من خلال علامة التبويب التي توجد في إعدادات اللعبة، ويتم عمل ضبط لها لتناسبها مع اللعبة، مع وجود مجموعة من بنادق الصيد التي يتم إختيار الزر الخاص بها بداخل اللعبة، مع التسهيل للاعب للتوجه للمستودع الثالث الخاص باللعبة عن طريق مفتاح الأختصار.

أهمية شحن فورت نايت

عملية شحن فورت نايت توفر مجموعة كبيرة من الميزات للعبة بحيث أن شحنها قد ساعد في التالي:

حل مشكلة الإنزلاق التي توجد في اللعبة وخاصة أنها كان ينتج عنها بعض الصدوع من قبل البائعيين.

حل المشكلة المرتبطة بتجهيز العناصر في حالة إلتقاط تلك العناصر.

يتم شحنها من خلال شراء النقود في اللعبة من خلال استخدام الحساب الخاص باللاعب.

عملية شراء العناصر الأساسية التي يحتاجها اللاعب في اللعبة لخوض المستويات في اللعبة، ويتم شرائها من خلال المتجر.

Fortnite Mobile

قامت لعبة فورت نايت بإدخال بعض الشخصيات الجديدة، وعلى الرغم من عدم وجود تكهنات أو إشارة سابقة إلى أن جان جراي سيظهر في التحديث الجديد من Fortnite، فمن المؤكد أنه يبدو وكأنه احتمال، وخاصة بعد أن دخلت شخصيات X-Men ولفيرين و Mystique و Storm اللعبة، وذلك لتحقيق لعبة ممتعة لكل اللاعبين حول العالم، وكانت هذه كل المعلومات عن طريقة شحن فورت نايت وآخر تحديثات Fortnite Mobile