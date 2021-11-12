تقديم طلبات الاعتراض من حساب المواطن بالخطوات وكيفية تحديث البيانات

أعلن حساب المواطن منذ أيام عن إيداع دعم البرنامج في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من برنامج حساب المواطن، حيث تم إيداع إجمالي دعم الدفعة 48 شهر نوفمبر حوالي 1.9 مليار ريال سعودي في الحسابات البنكي، وهناك العديد من الأشخاص الذي كان الدعم الخاص بهم صفر مما أثار التساؤلات المتعددة عبر خدمة المستفيدين عبر تويتر، ومن خلال هذا المقال نوضح تفاصيل الدفعة 48 شهر نوفمبر، وكيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات وتحديث البيانات، وموعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن.

تفاصيل الدفعة 48 شهر نوفمبر:

أوضح البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر أن إيداع الدفعة 48 لشهر نوفمبر من هذا العام وصل إلى 1.9 مليار ريال سعودي، ووصل عدد الأشخاص المستفيدين حوالي 10.5 مليون شخص مستفيد وتابع، بينما وصل إجمالي الدفعات منذ نشأة البرنامج 107 مليار ريال سعودي، ووصل إجمالي مبالغ الاثر الرجعي حوالي 892 مليون ريال سعودي.

تقديم طلبات الاعتراض:

قام البرنامج بالرد على كافة الاستفسارات التي تم تقديمها حول الدعم إنه يتم تقديم طلب اعتراض في هذه الحالة (أن الدعم يساوي صفر)، ويتم تقديم طلبات الاعتراض بمجرد دخول الشاكي على الرابط الرسمي لحساب المواطن، ويتم تقديم طلب الاعتراض بعد الإيداع في خلال 5 أيام ويتم الفحص من قبل إدارة البرنامج، ويتم تقديم طلبات الاعتراض من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على رابط حساب المواطن الرسمي

قيام الشخص المستفيد الذي لديه شكوى بتسجيل الدخول

اختيار أيقونة تقديم طلب الاعتراض

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول

إرفاق المستندات التي تثبت صحة الشكوى المقدمة

الضغط على ايقونة تقديم

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج أشار إلى ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم بدون أي مشاكل، وأشار أن امتناع الدعم عن النزول والإيداع في الحسابات البنكية إذا كان هناك تغيير في إحدى البيانات، وأكد على تحديث البيانات بشكل مستمر وخاصة رقم الهاتف والراتب والبريد الإلكتروني.

موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن:

استقبل البرنامج العديد من الأسئلة حول موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن من جديد، فبعد الإعلان عن الضوابط الجديدة الذي تم تطبيقها تم تعليق التسجيل في البرنامج، وأشار أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب التسجيل سوف نعرض من خلال موقعنا وفقاً لشروط البرنامج.