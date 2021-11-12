بايدن يجتمع بالرئيس الصينى افتراضيا الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيتجمع بنظيره الصينى، شى جين ‏بينج، مساء اليوم الاثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر الجارى بصورة افتراضية عن بعد.‏





وقال بيان رسمى صادر عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكى، إنه "بعد مكالمتهما الهاتفية فى 9 سبتمبر الماضى، سيناقش الرئيسان الأمريكى والصينى سبل الإدارة المسؤولة للمنافسة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك سبل العمل معا عندما تتلاقى مصالحنا". وتابعت ساكى فى بيانها أن "بايدن سيوضح فى اجتماعه مع الرئيس الصينى شى جين بينغ النيات والأولويات الأمريكية وسيكون واضحا وصريحا بالنسبة للمسائل مثار القلق من جمهورية الصين الشعبية". وتحدث الرئيس الصينى شى جين بينج مع الرئيس الأمريكى جو بايدن عبر الهاتف مرتين منذ انتقال الأخير إلى البيت الأبيض فى شهر يناير الماضى، كما التقيا على نطاق واسع عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، وكان شى نائب الرئيس الصينى، هو جينتاو.

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