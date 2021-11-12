الناتو: نراقب التصعيد فى الوضع على حدود أعضاء الحلف مع بيلاروس

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمة حلف شمال الأطلنطى (ناتو) اليوم الجمعة أنها تراقب التصعيد فى الوضع على حدود أعضائها مع بيلاروسيا بعد أن أجرى مظليون من روسيا وبيلاروس تدريباتٍ مشتركة بالقرب من بولندا.





وأعلن الحلف -فى بيان حسبما أوردت قناة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية- أنه "سوف نظل متيقظين ضد خطر حدوث مزيدٍ من التصعيد والاستفزاز من جانب بيلاروس على حدودها مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا"، مضيفاً أنه سيواصل مراقبة التداعيات على أمنه. ودعى الناتو بيلاروسيا إلى وقف هذه الإجراءات "واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والالتزام بالقانون الدولى". وأوضح الأمين العام للحلف ينس شتولتنبرج، أن الحلف يدين بيلاروس "لأعمالها التى تستهدف الدول الأعضاء بولندا وليتوانيا ولاتفيا".

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