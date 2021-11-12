شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات وطريقة التسجيل في موقع الضمان

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات تم تحديثها مؤخرا حيث تقوم هيئة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من حين إلى اخر توجيه المواطنين في جميع أرجاء المملكة إلى تحديث بينات عملاء الضمان الاجتماعي وذلك لتتوافق مع البنود والشروط الجديدة التي يتم موضعها من قبل الهيئة، ولذلك اطلعت السلطات السعودية منصة إلكترونية خاصة بالضمان الاجتماعي يسمح للجميع التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلالها، وهذا ما سوف نقوم بشرحة في السطور التالية سواء شروط وأيضا طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات حيث تتساءل السيدات السعوديات حول طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي للمطلقات.

وأشار نظام الضمان في المملكة عدد من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علكيي سيدتي للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، حيث أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن هناك عدد من الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان ومنهم المطلقات ولكن وفق لشروط محدد وهذه الشروط هي:

جب أن تكون السيدة تحمل الجنسية السعودية.

يلزم أن يكون أسم المطلقة غير مدرج في سجل وظيفي.

يجب عدم تجاوز السيدة سن خمسة وستون عام، ولا يقل عن خمسة وثلاثين عام.

من الضروري عدم حصول المطلقة على راتب شهري من أي جهة أخرى، حتى تمنحها الضمان الاجتماعي مرتب.

يجب أن تكون المطلقة متواجدة في السعودية بشكل أساسي، وتكون صاحبة إقامة دائمة في الدولة.

يلزم وجود حساب بنكي للمطلقة، حتى تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتحويل الراتب بشكل شهري على الحساب.

في حالة توافر جميع الشروط في طلب المطلقة وبعد مراجعته من قبل الهيئة، يدرج أسم المواطنة ضمن الفئات المستحقة للمعونة. شروط الضمان للمطلقة الموظفة شروط الضمان للمطلقة الموظفة في حالة إذا كانت المطلقة تعمل في جهة غير ثابتة والوضع المالي غير مستقر، يمكنها التقديم بطلب الحصول على راتب شهري من هيئة الضمان الاجتماعي ولكن يجب إن تعلم أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها وهي: يجب على المطلقة تقديم وثيقة الطلاق، مع عدم تجاوز المطلقة عمر 65 عام. يجب تقديم الطلب وهو مستوفي جميع الشروط المعلن عنها، مع أرفاق المستندات الرسمية. تقوم هيئة التضامن الاجتماعي بمراجعة الطلب والوثائق بشكل دقيق، وفي حالة ثبوت أحقية المطلقة في المعاش يتم صرفه لها شهرياً. كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات وتقدم هيئة الضمان الاجتماعي عدد كبير من الخدمات الموجة للمواطنين مثل قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات وخدمات اخري يمكن الحصول عليها ولكن في البداية يجب معرفة خطوات التسجيل في الضمان وهي كما يلي: الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

كتابة بيانات التسجيل ورقم السجل المدني.

ثم النقر على التالي.

الموافقة علي الشروط والأحكام يتم الإطلاع عليها ومن ثم الضغط على أيقونة تأكيد.

ثم يعود الموقع إلي الصفحة الرئيسية، ثم تبدأ المواطنة إلى الموقع للتسجيل في خدمة السيدات المطلقات.

تقوم بالتوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على مستخدم جديد.

يقوم بتسجيل بيانات الشخصية من تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف إلى جانب كود التحقق.

تأتي في تلك الخطوة إرسال الهيئة رسالة إلى الجوال تفيد بقبول الطلب.

يجب على المطلقة كتابة طلب الحصول على المعاش، ومن ثم تنتقل إلى صفحة تسجيل العائلة.

يتم كتابة عدد أفراد الأسرة وتواريخ الميلاد، إلى جانب المؤهلات العلمية والحالة الاجتماعية وأرقام الهواتف وأرقام الهوية الوطنية.

كتابة الراتب الشهري لكل فرد داخل الأسرة، ثم تسجيل البينات البنكية للأفراد.

يتم إرسال الوثائق والمستندات الرسمية مع طلب التقديم.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات، يتم مراجعة البيانات بشكل كامل ومن ثم النقر على أيقونة تأكيد.

تقوم الهيئة في حالة قبول الطلب بالتواصل مع المطلقة وإرسال رسالة نصية تفيد بأنها سجلت في الضمان الاجتماعي وسيحول لها الراتب الشهري. ويقوم الضمان الاجتماعي بالتكفل بمصاريف السعوديات المطلقات، حيث يتم منحهن مبلغ ألف ريال سعودي شهرياً، وتعطي الدولة الأطفال الأيتام مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي، كما تقوم الوزارة بتوفير مبلغ خمسة وثمانين ريال سعودي معونة غذائية، وتصرف للمطلقات ثمانين ريال سعودي قيمة فاتورة الكهرباء، إلى جانب هذا تنال السيدات المطلقات مبلغ خمسمائة ريال سعودي مقابل أحتياجات الأسرة ومبلغ ثلاثمائة وأثنين وثمانين ريال سعودي دعم للمواطنات، كما أعلنت السلطات السعودية أيضا عن حالات إسقاط الضمان الاجتماعي والتي سبق وان تحدثنا عنها في مقال سابق.

شروط معاش الضمان للمطلقات