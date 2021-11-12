دليل أفضل المدارس الأهلية للبنات بالمدينة المنورة 1443

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تسعى دائما الأسر السعودية إلى إلحاق بناتهم مدرسة أهلية للبنات متميزة وذلك بعد بعد التعديل موعد بدء الدراسة حسب النظام الجديد في السعودية 1443، والتي تختلف في ضوابط التسجيل والقبول بها وهناك دليل خاص بتلك المدارس وذلك بالمدينة المنورة، التي تقوم بخدمة مجموعة كبيرة من أبنائنا الطلاب بمراحل تعليمهم في الابتدائي والمتوسط والثانوي.الدليل الخاص بالمدارس الأهلية للبنات في المدينة المنورة لعام 1443هجريا
تعتبر مدرسة المنورة الأهلية بنات أحد المدارس المميزة بالمدينة المنورة، وهي مشهورة للغاية وتتبع لشركة مجموعة المنورة وأهم ما يميزها الأتي:
- تستقبل المدرسة الطالبات بمختلف المراحل الدراسية.
- تصميم المباني الخاص بها يساعد على الالتزام والتعلم.
- به روضة لتعليم الأطفال بالإضافة لمرحلة التعليم التمهيدي والابتدائي والمتوسط والثانوي.
- مدارس دار التربية الإسلامية بنات بالمدينة المنورة
فتلك المدارس تقع بحي الراية في شارع طارق بن زياد، وقد تأسست في عام 1405 هجريا وأهم ما يميزها خبرتها العملية الكبيرة وعدد أخر من المميزات هي.
- قدرتها على تعلم الأساسيات العلمية.
- تبدئ مراحل الدراسة بها من ابتدائي وصولا للثانوية.
- تبسط أسلوب التعلم لأنها تستعين بأدوات متطورة.
- استخدامها للبرامج الجديدة التي تنمي القدرة الإبداعية لدى الطالبة.
- تتيح برامج اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.
- مدارس منارات المدينة بنات
وهي من المدارس ذات الأداء التعليمي المرتفع، وتجذب له إعداد كبيرة من الطالبات وقد حصلت على الاعتماد الدولي وتتميز بالأتي.
- متطورة تكنولوجيا وتواكب العصر.
- له خبرة واسعة تمتد لخمسين عام كما أنه في تطور مستمر.
يوجد بالمدينة المنورة مجموعة مميزة من المدارس الأهلية التي تقوم بتعليم الفتايات، ولا يقتصر تعليم البنات بالمدارس السابقة بل يمكنهن الالتحاق بمدارس أخرى هي.
- مدرسة درر المدينة الأهلية بنات: عنوانها طريق قباء بالخاتم، وبه قادر تعليم يؤهل الطالبة على التعلم بكفاءة وجودة.
- مدارس العقيق للبنات بالمدينة المنورة: وتطبق مناهج حديثة ومتطورة، مما يساعد الطالبات على تحصيل كم معرفي وعلمي كبير والعنوان الخاص بها بالعوالي بدور الملك عبد العزيز.
- مدرسة أم كلثوم بنت أبو بكر الابتدائية بنات: وهي تابعة بصورة مباشرة لوزارة التعليم، وتكاد تكون الدراسة به مجانية دون أي فرض رسوم على الطالبة.
- مدارس المعتز بالله الأهلية للبنات: وتقع بحي الجمهة بطريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، وله خبرة طويلة بمجال التعليم اكتسبتها على مدار السنين.
- مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة: وهي تأسس الطالبات اللاتي يدرسن بها، تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعنوانها بحي بئر عثمان بشارع أبو إسحاق الهجري.
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تسعى دائما الأسر السعودية إلى إلحاق بناتهم مدرسة أهلية للبنات متميزة وذلك بعد بعد التعديل موعد بدء الدراسة حسب النظام الجديد في السعودية 1443، والتي تختلف في ضوابط التسجيل والقبول بها وهناك دليل خاص بتلك المدارس وذلك بالمدينة المنورة، التي تقوم بخدمة مجموعة كبيرة من أبنائنا الطلاب بمراحل تعليمهم في الابتدائي والمتوسط والثانوي.الدليل الخاص بالمدارس الأهلية للبنات في المدينة المنورة لعام 1443هجريا
تعتبر مدرسة المنورة الأهلية بنات أحد المدارس المميزة بالمدينة المنورة، وهي مشهورة للغاية وتتبع لشركة مجموعة المنورة وأهم ما يميزها الأتي:
- تستقبل المدرسة الطالبات بمختلف المراحل الدراسية.
- تصميم المباني الخاص بها يساعد على الالتزام والتعلم.
- به روضة لتعليم الأطفال بالإضافة لمرحلة التعليم التمهيدي والابتدائي والمتوسط والثانوي.
- مدارس دار التربية الإسلامية بنات بالمدينة المنورة
فتلك المدارس تقع بحي الراية في شارع طارق بن زياد، وقد تأسست في عام 1405 هجريا وأهم ما يميزها خبرتها العملية الكبيرة وعدد أخر من المميزات هي.
- قدرتها على تعلم الأساسيات العلمية.
- تبدئ مراحل الدراسة بها من ابتدائي وصولا للثانوية.
- تبسط أسلوب التعلم لأنها تستعين بأدوات متطورة.
- استخدامها للبرامج الجديدة التي تنمي القدرة الإبداعية لدى الطالبة.
- تتيح برامج اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.
- مدارس منارات المدينة بنات
وهي من المدارس ذات الأداء التعليمي المرتفع، وتجذب له إعداد كبيرة من الطالبات وقد حصلت على الاعتماد الدولي وتتميز بالأتي.
- متطورة تكنولوجيا وتواكب العصر.
- له خبرة واسعة تمتد لخمسين عام كما أنه في تطور مستمر.
يوجد بالمدينة المنورة مجموعة مميزة من المدارس الأهلية التي تقوم بتعليم الفتايات، ولا يقتصر تعليم البنات بالمدارس السابقة بل يمكنهن الالتحاق بمدارس أخرى هي.
- مدرسة درر المدينة الأهلية بنات: عنوانها طريق قباء بالخاتم، وبه قادر تعليم يؤهل الطالبة على التعلم بكفاءة وجودة.
- مدارس العقيق للبنات بالمدينة المنورة: وتطبق مناهج حديثة ومتطورة، مما يساعد الطالبات على تحصيل كم معرفي وعلمي كبير والعنوان الخاص بها بالعوالي بدور الملك عبد العزيز.
- مدرسة أم كلثوم بنت أبو بكر الابتدائية بنات: وهي تابعة بصورة مباشرة لوزارة التعليم، وتكاد تكون الدراسة به مجانية دون أي فرض رسوم على الطالبة.
- مدارس المعتز بالله الأهلية للبنات: وتقع بحي الجمهة بطريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، وله خبرة طويلة بمجال التعليم اكتسبتها على مدار السنين.
- مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة: وهي تأسس الطالبات اللاتي يدرسن بها، تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعنوانها بحي بئر عثمان بشارع أبو إسحاق الهجري.
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