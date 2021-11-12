برشلونة يتوصل لاتفاق للتعاقد مع لاعبه السابق داني ألفيس

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم.
وقال برشلونة في بيان إن اللاعب البالغ عمره 38 عاما سيعود للتعاون مع زميله السابق في الفريق والمدرب الجديد تشابي هرنانديز عندما ينضم للتشكيلة الأسبوع المقبل لكن لن يكون بوسعه المشاركة حتى يناير.
ولعب ألفيس مع برشلونة بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين عدة ألقاب أخرى.
وانضم إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عاما ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه فسخ عقده في سبتمبر أيلول بعد خلاف بشأن مستحقات مالية.
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