مقتل عسكريين روسيين خلال تدريبات فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، وقع الحادث، اليوم 12 نوفمبر، أثناء هبوط وحدة من القوات المحمولة جوا فى موقع غير مألوف بالقرب من مدينة غرودنو البيلاروسية، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وجاء فى البيان: "وفقا لتقرير من الميدان، فإنه بسبب هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض، هبطت مظلتى اثنين من الجنود المتعاقدين، واللذين كانا مدربين ومؤهلين تأهيلا عاليا على استخدام المظلات".

وأضاف البيان موضحا: "انكمشت قبتى كلتا المظلتين، وحاول أحد الجنديين إيقاف السقوط الخارج عن السيطرة لكليهما باستخدام المظلة الاحتياطية". لكن بسبب الارتفاع غير الكافى، لم يكن لدى نظام المظلة الاحتياطية للجندى وقت للانطلاق وحدث "الهبوط الصعب".

وقال الوزارة: "نتيجة للحادث، أصيب الجنديان ونقلا على الفور إلى منشأة طبية محلية، حيث وفرت لهما كل المساعدة اللازمة، ورغم جهود الأطباء، توفى كلا الجنديين الروسيين المتعاقدين متأثرين بجراحهما". يجرى التحقق من جميع ملابسات الحادث.