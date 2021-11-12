جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية البولندى مارسين برزيداكزر -فى تصريح صحفى للتعليق على الحادث- "إن وزارة الخارجية البولندية تدين حادث إحراق العلم الألمانى أثناء مسيرة يوم الاستقلال".
وأضاف "إن مثل هذه الحوادث يتم تقييمها دائما بطريقة سلبية، ولذلك يتعين تجنبها"، وأكد أهمية اجراء تحقيق بشأن حادث إحراق العلم الألمانى من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث فى المستقبل.
يذكر أن مجموعة من الناشطين اليمينيين البولنديين المتطرفين أشعلوا النيران فى العلم الألمانى أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال فى بولندا أمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية البولندية تدين إحراق العلم الألمانى خلال مسيرة فى وارسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.