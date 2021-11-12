الخارجية البولندية تدين إحراق العلم الألمانى خلال مسيرة فى وارسو

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية البولندى مارسين برزيداكزر -فى تصريح صحفى للتعليق على الحادث- "إن وزارة الخارجية البولندية تدين حادث إحراق العلم الألمانى أثناء مسيرة يوم الاستقلال".

وأضاف "إن مثل هذه الحوادث يتم تقييمها دائما بطريقة سلبية، ولذلك يتعين تجنبها"، وأكد أهمية اجراء تحقيق بشأن حادث إحراق العلم الألمانى من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث فى المستقبل.

يذكر أن مجموعة من الناشطين اليمينيين البولنديين المتطرفين أشعلوا النيران فى العلم الألمانى أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال فى بولندا أمس.