ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بمختلف دول العالم

جدة - نرمين السيد - آسيويا، فى إندونيسيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و250 ألفا و157 حالة والوفيات إلى 143 ألفا و628 حالة.

وفى إيران، سجلت وزارة الصحة 109 وفيات، و7 آلاف و322 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالى الوفيات المسجلة فى البلد -الأكثر تضررا من الفيروس فى الشرق الأوسط- إلى 127 ألفا و918 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى إلى 6 ملايين و27 ألفا و269 إصابة.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3099 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و14 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالى عدد المصابين بالفيروس التاجى منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 233 ألفا و176 إصابة، فى حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 562 وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة فى تايلاند عن تسجيل 7305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و4 آلاف و274 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 19 ألفا و934 حالة وفاة على مستوى البلاد، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وسجّلت سلطات الصحة البنجالية 5 وفيات و221 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى بنجلادش حتى اليوم إلى 27 ألفا و912 حالة، بينما وصل إجمالى الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و572 ألفا و127 إصابة.

وسجلت فيتنام 8982 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و9 آلاف و879 إصابة منذ تفشى الوباء، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 22 ألفا و930 حالة بعد أن سجلت أمس 81 حالة وفاة جديدة.

وسجلت السلطات الصحية فى نيبال 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 816 ألفا و415 حالة على مستوى البلاد. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و469 حالة، عقب تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال أمس.

وسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 201 إصابة، وحالة وفاة واحدة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم /الجمعة/، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى مليون و425 ألفًا و502 إصابة، كذلك ارتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك إلى 18 ألفًا و336 حالة وفاة. وأشارت إلى أن عدد المصابين بـ(كوفيد-19) الذين هم فى حالة صحية حرجة بلغ 87 إصابة، فيما ارتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم إلى مليون و705 آلاف و480 شخصًا.

وفى أوروبا، فى المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 145 حالة وفاة، و40 ألفا و375 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالى الإصابات فى المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و583 ألف حالة والوفيات 164 ألفا و947 حالة وفاة.

وفى أيرلندا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1462 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 288 ألفًا و686 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "بلفاست تلجراف" الأيرلندية الشمالية عبر موقعها الإلكترونى بأن حصيلة الوفيات بلغت حتى الآن 2782 حالة عقب تسجيل 6 وفيات جديدة على مدار أمس.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و68 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة إلى أكثر من 4 ملايين 800 ألفا إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و668 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكى) الإيطالية.

وفى البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1751 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و104 ألفا و189 إصابة، كما سجلت 3 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و234 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6802 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 821 ألفًا و900 إصابة. وأفادت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية، فى نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفًا و616 حالة عقب تسجيل 55 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفى جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 264 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 576 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمى للإصابات إلى 127 ألفا و36 إصابة.

وفى أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5483 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 490 ألفًا و16 حالة إصابة على مستوى البلاد. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكترونى نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات بلغت حتى الآن 5566 حالة وفاة.

وفى بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1939 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 623 ألفا و628 إصابة، كما سجلت 15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 4820 حالة وفاة.

وفى سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 372 ألفا و109 إصابة وبلغت الوفيات 4899 منذ بداية الجائحة وبعد أن سجلت 14 حالة وفاة جديدة خلال أمس.

وفى النمسا، سجلت وزارة الصحة 11 ألفا و798 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 934 ألفا و948 إصابة، كما سجلت 40 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألفا و641 وفاة.

أما فى المجر، تم تسجيل 8370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 116 حالة وفاة، ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 939 ألفا و784 إصابة والوفيات إلى 31 ألفا و867 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء.

وفى التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و866 ألفا و969 إصابة، كما سجلت 28 حالة وفاة جديدة جراء العدوى لتبلغ حصيلة الوفيات 31 ألفا و355 وفاة.

وفى ليتوانيا، تم تسجيل 3641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 439 ألفا و373 حالة بالإضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 6271 حالة.

وفى لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 1388 إصابة جديدة، و37 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 238 ألفا و153 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 3683 حالة حتى الآن.

وفى نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 199 حالة إصابة جديدة بـكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 7 آلاف و806 حالة ولم تسجل أى حالات وفاة جديدة خلال أمس ليبقى إجمالى الوفيات عند 33 حالة.

وفى إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 210 ألفا و542 والوفيات إلى 1626 حالة.

وفى رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4884 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و735 ألفًا و277 مُصابًا. كما بلغت حصيلة الوفيات 52 ألفًا و513 حالة عقب تسجيل 307 حالات وفاة جديدة على مستوى البلاد، حسب ما أوردته صحيفة "رومانيا جورنال".

وفى سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6843 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 41 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 547 ألفا و52 شخصًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 13 ألفا و446 حالة وفاة.

ورصد المعهد الوطنى الهولندى للصحة العامة 32 حالة وفاة، و16 ألفا و287 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات المسجلة فى نذرلاند منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 18 ألفا و695 حالة، فيما زاد العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة إلى مليونى و269 ألفا و235 إصابة.

أما فى صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3822 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و204 آلاف و902 إصابة والوفيات إلى 10 آلاف و722 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفى الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 74 ألفا و128 حالة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 46 مليونا و822 ألفا و434 حالة، كما تم تسجيل 1158 وفيات ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 759 ألفا و310 حالة.

وفى كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2337 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و749 آلاف و800 حالة، كما سجلت 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 29 ألفا و317 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطنى لأمانات الصحة فى البرازيل وفاة 222 شخصا وإصابة 10 آلاف و780 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 610 آلاف و224 حالة، وإجمالى الإصابات إلى 21 مليون و924 ألفا و598 إصابة.

وفى المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2909 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 مليون و834 آلاف و815 حالة، كما سجلت 212 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 290 ألفا و374 حالة.

وفى أمريكا الوسطى سجلت هندوراس 79 حالة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الحالات إلى 376 ألفا و841 شخصا، كما سجلت البلاد 9 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 10 آلاف و350 حالة.

وإفريقيا، فى جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 456 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 89 ألفا و452 حالة، بينما بلغ إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليونين و819 ألفًا و130 إصابة، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الصحة.

وأبلغت وزارة الصحة الكينية عن حالة وفاة واحدة، و64 إصابة بالفيروس التاجى، ما يرفع إجمالى الوفيات المسجلة فى البلاد حتى اليوم إلى 5 آلاف و316 حالة، وإجمالى الإصابات إلى 254 ألفا و215 إصابة.