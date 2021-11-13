موعد مباراة الجزائر وبوركينا القادمة الثلاثاء 16\11\2021 والقنوات الناقلة في مباراة تأكيد الصدارة

موعد مباراة الجزائر وبوركينا القادمة، والتي من المقرر لها أن تنطلق الثلاثاء 16\11\2021، حيث يستضيف ملعب مصطفى تشاكر أحداث مباراة الجزائر القادمة في التصفيات ضد بوركينا فاسو، وذلك لحساب الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مباراة تأكيد الصدارة وحسم التأهل بالنسبة لمنتخب محاربو الصحراء.

يدخل منتخب محاربو الصحراء المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويسعى نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وحسم بطاقة التأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال بقطر 2022، خاض منتخب الجزائر خمس مواجهات في التصفيات، استطاع الفوز والحصول على الثلاث نقاط في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراة واحدة كانت ضد منتخب بوركينا فاسو، لذلك يسعى منتخب الجزائر نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وفك الاشتباك على التأهل وصدارة المجموعة بشكل رسمي.

بينما يسعى منتخب بوركينا فاسو نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وانتزاع بطاقة التأهل للمباراة الفاصلة في التصفيات من قلب الأراضي الجزائرية، يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة وهم في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، جمعهم من خمس مواجهات فقد استطاع الفوز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين، وتعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو القادمة في التصفيات هي الأمل الوحيد الباقي للمنتخب البوركيني، لكنهم يحتاجون للفوز على منتخب الجزائر القوي في عقر داره فهل يستطيعون فعل ذلك، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وسريعة، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الفوز من كلا المنتخبين والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا

يحتضن استاد مصطفى تشاكر مباراة الجزائر القادمة في التصفيات ضد بوركينا فاسو، والمقرر لها الثلاثاء القادم الموافق 16\11\2021، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

سوف يتم نقل مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو القادمة عبر شاشة قناة الجزائرية الأرضية الرياضية، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية 2021.

المباراة الجزائر – بوركينا فاسو البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم الموعد والتوقيت الثلاثاء 16\11\2021 – 20:00 الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر الملعب مصطفى تشاكر القنوات الناقلة الجزائرية الأرضية الرياضية

بطاقة المباراة