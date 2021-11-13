موعد مباراة لبنان والإمارات القادمة الثلاثاء 16\11\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة لبنان والإمارات القادمة، والمقرر لها الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي 2021، ويستضيف اللقاء ملعب صيدا الدولي بلبنان، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، لقاء الجريحين بعد هزيمتهم في الجولة الخامسة أمام إيران وكوريا الجنوبية، لذلك تعد هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة لبقاء بصيص من الأمل ولو كان الأمل ضعيف.

يدخل منتخب لبنان المباراة باحثاً عن الفوز الثاني له في التصفيات، وساعياً نحو الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة الثامنة، يحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، جمعهم من خمس مواجهات فقد استطاع تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فيما تعادل في مبارتين وخسر مثلهم، يتمسك منتخب لبنان بالأمل في الصعود ثالث والدخول في الملحق المكمل، لذلك هي مباراة غاية في الأهمية بالنسبة لمنتخب الأرز.

من ناحية أخرى يدخل منتخب الإمارات اللقاء ساعياً نحو تحقيق أول فوز له في المجموعة، يحتل منتخب الإمارات المركز الخامس برصيد 3 نقاط، جمعهم من خمس مواجهات، تعادل في ثلاث مباريات وخسر مبارتين ولم يستطيع أن يفوز في أي مباراة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، مباراة مليئة بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، وإحياء الأمل في الوصول لقطر 2022 ولو كان الأمل ضعيف.

موعد مباراة لبنان والإمارات

يحتضن ملعب صيدا الدولي مباراة منتخب لبنان القادمة في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى، وسوف تنطلق صافرة مباراة الإمارات القادمة في التصفيات ضد لبنان في التوقيتات التالية:

12:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة وبيروت.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة

تمتلك قنوات SSC الرياضية حقوق نقل مباراة الإمارات ولبنان القادمة في التصفيات، كما سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة الرابعة العراقية الرياضية، وكذلك سيتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وعند ورود أي جديد سنوافيكم به في الحال.

المباراة لبنان – الإمارات البطولة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم – الجولة السادسة الموعد والتوقيت الثلاثاء 16\11\2021 – 15:00 بتوقيت لبنان والسعودية – 16:00 بتوقيت الإمارات الملعب ملعب صيدا الدولي القنوات الناقلة قناة الرابعة العراقية الرياضية – SSC الرياضية

بطاقة مباراة لبنان والإمارات