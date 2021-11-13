اسكتلندا تواصل صحوتها وتضمن الملحق الفاصل

واصلت اسكتلندا صحوتها وضمنت الملحق الفاصل بفوزها الثمين على مضيفتها مولدافيا 2-صفر في كيشيناو في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم.

وسجل مدافع رينجرز ناثان باترسون (38) ومهاجم ساوثمبتون الإنجليزي تشي آدامس (64) الهدفين.

وأهدر المدافع فاديم راتا فرصة تسجيل هدف الشرف لمولدافيا من ركلة جزاء في الدقيقة 82 تصدى لها حارس مرمى هارتس كريغ غوردون.

وهو الفوز الخامس تواليًا لاسكتلندا والسادس لها في التصفيات فضمنت الوصافة برصيد 20 نقطة بفارق سبع نقاط أمام منافستها الوحيدة عن المركز الثاني إسرائيل التي تحل ضيفة على النمسا لاحقًا.

في المقابل، منيت مولدافيا بخسارتها الثامنة تواليًا وتجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتأكد إنهاؤها التصفيات في المركز الأخير.

وحجزت الدنمارك بطاقة النهائيات عن المجموعة بالعلامة الكاملة في ثماني جولات، وهي تلاقي ضيفتها جزر فارو لاحقًا.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر من التصفيات، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين الأفضل تصنيفًا في مجموعات المستويات الأربع لمسابقة دوري الأمم الأوروبية موسم 2020-2021 والتي لم تنجح في احتلال أحد المركزين الأول والثاني في التصفيات المونديالية، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).