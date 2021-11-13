المنفى: مخرجات مؤتمر باريس جاءت ملبية لتطلعات الشعب الليبى

جدة - نرمين السيد - وشدد المنفى، فى المؤتمر الصحفى المشترك رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، والرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء الإيطالى والمستشارة الألمانية، الذى عقد اليوم الجمعة، على أنه يجب إزالة العراقيل وحلحلة النقاط الخلافية بين كل الاطراف التى تجعل مشاركة الجميع فى الانتخابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

ودعا جميع الليبيين للمشاركة فى الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه ينبغى إجرائها بشكل نزيه حتى تقبل نتائجها.