طريقة عمل المخبوزات اللذيذة

المعجنات هي أطباق أساسية في كل بيت وهي سهلة التحضير ولها أشكال وأنواع عديدة ويمكن تناولها حادق بحشوات حادقة وتناولها حلو ايضاً بحشوات حلو وهي يمكن تناولها كوجبة فطار أو عشاء خفيف وأيضاً في المناسبات العائلية مثل أعياد الميلاد وأي احتفال عائلي ويعشق مذاقها الأطفال فسوف نتناول طريقة سهلة للمعجنات لتوفيرها لاطفالنا طول الوقت. مقادير العجينة: ٤ كوب دقيق أبيض.

٤ معالق كبيرة لبن بودرة.

٤ معالق مايونيز.

٢ علبة زبادي.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة ملح. الطريقة : نضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح واللبن البودرة معاً ونترك المكونات الجافة جانباً. نضع في نصف كوب الماء الدافئ الخميرة والسكر ونقلبها ونتركها تخمر لمدة ١٠ دقائق. في وعاء كبير للعجن او العجان الكهربائى نضع الزبادي والمايونيز والخميرة ونضيف المكونات الجافة تدريجياً مع إستمرار العجن حتى تتجانس كل المكونات وتصبح عجينة. نترك العجينة تخمر لمدة ساعة. مقادير العجينة:الطريقة : وسوف نقوم الأن نعمل معجنات واشكال مختلفة من نفس العجينة: الميني بيتزا اللذيذة: مشكل جبن(مايونيز ورومي وشيدر)

زيتون وفلفل وطماطم مقطعين قطع صغيرة.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

٢ ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة زعتر جاف. طريقة تجهيز الميني بيتزا: نجهز صلصة البيتزا أولاً نضع صلصة الطماطم مع الكاتشب والثوم والبصل البودرة والزعتر الجاف ونقلب المكونات حتى تتجانس. نفرد العجين على شكل دوائر صغيرة الحجم وندهنها بصلصلة البيتزا. نضع عليها قطع الفلفل والطماطم والزيتون وفوقهم مشكل الجبن ونرصها في صينية. وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. عمل صوابع السوسيس: الميني بيتزا اللذيذة:طريقة تجهيز الميني بيتزا:عمل صوابع السوسيس: نقوم بفرد العجين بسمك نصف سم نفس طول السوسيس. نقوم بلف العجينة على السوسيس بشكل رول ونقطع السوسيس المغطى بالعجينة نصفين وممكن تركة علي نفس طول السوسيس. نضع كمية السوسيس في صينية نتركها تخمر. ندهنها بهذا الخليط(نصف ملعقة قهوة و٢ ملعقة حليب و١ بيضة ورشة سكر).

نقلب المكونات سوياً وندهن به وجه كل المعجنات لتاخد لون ذهبي. الميني ساندوتش: الميني ساندوتش: طماطم متقطعة مكعبات.

فلفل ألوان متقطع مكعبات.

مشكل جبن.

بسطرمة.

سمسم.

حبة البركة. طريقة عمل الميني ساندوتش: نقوم بتجهيز حشوة الميني ساندوتش بوضع (الطماطم مع الفلفل والبسطرمة والزيتون) معاً. لنقوم بفرد العجينة ونضع الحشوة ونلف العجينة رول حجم الميني سندوتش صغير. نتىركها تخمر. ندهن وجه الميني سندوتش بخليط دهن المعجنات (القهوة والبيض ورشة السكر والحليب). نقوم برش سمسم وحبة البركة على الوجة وندخلها الفرن على درجةحرارة متوسطة. أسرار نجاح العجينة: طول مدة العجين يلزم العجن من ١٠ ل ربع ساعة. إضافة الزبادي للعجين تساعد علي سرعة تخمير العجينة ويمكن يبديل الزبادي بكوب لبن مضاف له ملعقة كبيرة خل. خليط دهن المعجنات يعطي المخبوزات لون ذهبي وهو (نصف ملعقة قهوة و٢ ملعقة حليب و١ بيضة ورشة سكر). كورات محشية قرفة وسكر: ٣ معالق سكر.

٢ ملعقة قرفة.

سمسم.

خليط دهن المعجنات. الطريقة: نقوم بفرد العجينة دوائر صغيرة ونضع فالمنتصف السكر و القرفة. ثم نغلق العجينة على السكر والقرفة ونشكلها على شكل كور صغيرة ونتركها تخمر. ثم ندهنها بخليط دهن المعجنات(القهوة مع البيض والحليب والسكر). نرش عليها سمسم وندخلها الفرن على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. طريقة عمل الميني ساندوتش:أسرار نجاح العجينة:كورات محشية قرفة وسكر:الطريقة: الوسوم

المعجنات هي أطباق أساسية في كل بيت وهي سهلة التحضير ولها أشكال وأنواع عديدة ويمكن تناولها حادق بحشوات حادقة وتناولها حلو ايضاً بحشوات حلو وهي يمكن تناولها كوجبة فطار أو عشاء خفيف وأيضاً في المناسبات العائلية مثل أعياد الميلاد وأي احتفال عائلي ويعشق مذاقها الأطفال فسوف نتناول طريقة سهلة للمعجنات لتوفيرها لاطفالنا طول الوقت. مقادير العجينة: ٤ كوب دقيق أبيض.

٤ معالق كبيرة لبن بودرة.

٤ معالق مايونيز.

٢ علبة زبادي.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة ملح. الطريقة : نضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح واللبن البودرة معاً ونترك المكونات الجافة جانباً. نضع في نصف كوب الماء الدافئ الخميرة والسكر ونقلبها ونتركها تخمر لمدة ١٠ دقائق. في وعاء كبير للعجن او العجان الكهربائى نضع الزبادي والمايونيز والخميرة ونضيف المكونات الجافة تدريجياً مع إستمرار العجن حتى تتجانس كل المكونات وتصبح عجينة. نترك العجينة تخمر لمدة ساعة. مقادير العجينة:الطريقة : وسوف نقوم الأن نعمل معجنات واشكال مختلفة من نفس العجينة: الميني بيتزا اللذيذة: مشكل جبن(مايونيز ورومي وشيدر)

زيتون وفلفل وطماطم مقطعين قطع صغيرة.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

٢ ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة زعتر جاف. طريقة تجهيز الميني بيتزا: نجهز صلصة البيتزا أولاً نضع صلصة الطماطم مع الكاتشب والثوم والبصل البودرة والزعتر الجاف ونقلب المكونات حتى تتجانس. نفرد العجين على شكل دوائر صغيرة الحجم وندهنها بصلصلة البيتزا. نضع عليها قطع الفلفل والطماطم والزيتون وفوقهم مشكل الجبن ونرصها في صينية. وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. عمل صوابع السوسيس: الميني بيتزا اللذيذة:طريقة تجهيز الميني بيتزا:عمل صوابع السوسيس: نقوم بفرد العجين بسمك نصف سم نفس طول السوسيس. نقوم بلف العجينة على السوسيس بشكل رول ونقطع السوسيس المغطى بالعجينة نصفين وممكن تركة علي نفس طول السوسيس. نضع كمية السوسيس في صينية نتركها تخمر. ندهنها بهذا الخليط(نصف ملعقة قهوة و٢ ملعقة حليب و١ بيضة ورشة سكر).

نقلب المكونات سوياً وندهن به وجه كل المعجنات لتاخد لون ذهبي. الميني ساندوتش: الميني ساندوتش: طماطم متقطعة مكعبات.

فلفل ألوان متقطع مكعبات.

مشكل جبن.

بسطرمة.

سمسم.

حبة البركة. طريقة عمل الميني ساندوتش: نقوم بتجهيز حشوة الميني ساندوتش بوضع (الطماطم مع الفلفل والبسطرمة والزيتون) معاً. لنقوم بفرد العجينة ونضع الحشوة ونلف العجينة رول حجم الميني سندوتش صغير. نتىركها تخمر. ندهن وجه الميني سندوتش بخليط دهن المعجنات (القهوة والبيض ورشة السكر والحليب). نقوم برش سمسم وحبة البركة على الوجة وندخلها الفرن على درجةحرارة متوسطة. أسرار نجاح العجينة: طول مدة العجين يلزم العجن من ١٠ ل ربع ساعة. إضافة الزبادي للعجين تساعد علي سرعة تخمير العجينة ويمكن يبديل الزبادي بكوب لبن مضاف له ملعقة كبيرة خل. خليط دهن المعجنات يعطي المخبوزات لون ذهبي وهو (نصف ملعقة قهوة و٢ ملعقة حليب و١ بيضة ورشة سكر). كورات محشية قرفة وسكر: ٣ معالق سكر.

٢ ملعقة قرفة.

سمسم.

خليط دهن المعجنات. الطريقة: نقوم بفرد العجينة دوائر صغيرة ونضع فالمنتصف السكر و القرفة. ثم نغلق العجينة على السكر والقرفة ونشكلها على شكل كور صغيرة ونتركها تخمر. ثم ندهنها بخليط دهن المعجنات(القهوة مع البيض والحليب والسكر). نرش عليها سمسم وندخلها الفرن على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. طريقة عمل الميني ساندوتش:أسرار نجاح العجينة:كورات محشية قرفة وسكر:الطريقة:

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