جورجينيو يهدر ركلة جزاء مجددًا ويصعّب تأهل إيطاليا

أهدر الإيطالي جورجينيو ركلة جزاء متأخرة عندما أطاح بالكرة أعلى العارضة في تعادل فريقه 1-1 على أرضه مع سويسرا في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في الاستاد الأولمبي، ليملك الفريقان فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم.

وتملك إيطاليا 15 نقطة من سبع مباريات وتتفوق بفارق الأهداف عن سويسرا، بينما تأتي أيرلندا الشمالية في المركز الثالث بثماني نقاط.

وتلتقي إيطاليا خارج أرضها مع أيرلندا الشمالية في الجولة الأخيرة يوم الاثنين المقبل، فيما تستضيف سويسرا منتخب بلغاريا رابع الترتيب.

وتقدمت سويسرا مبكرا عندما مرر نواه أوكافور، الذي يشارك أساسيا لأول مرة، الكرة إلى سيلفان فيدمر ليطلق تسديدة في سقف المرمى بعد 11 دقيقة من البداية.

وأدركت إيطاليا التعادل بضربة رأس من جيوفاني دي لورينتسو إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وكادت إيطاليا أن تحصد الثلاث نقاط في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لكن جورجينيو أطاح بالكرة أعلى المرمى من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل.