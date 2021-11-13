مصر إلى نهائيات كأس العالم

تمكن المنتخب المصري من الحصول على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بعد تعادله مع فريق أنجولا بهدفين لكل منهما، وبذلك تصدر منتخب مصر المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء ترتيب مصر في المقدمة برصيد 11 نقطة، فيما جاء رصيد منتخب الجابون برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وثالثا منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، وأخيرا منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط. وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

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