السعودية: إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة لضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى "سدايا"، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات فى المسجد الحرام والزيارة فى المسجد النبوى.





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