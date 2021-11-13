البيت الأبيض : عقد القمة الافتراضية بين بايدن وشى الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد -
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن "الزعيمين سيبحثان السبل لإدارة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول، إضافة إلى سبل العمل المشترك فى المجالات، حيث تتطابق مصالحنا".
وأكدت بساكى أن بايدن "سيؤكد بوضوح على نوايا وأولويات الولايات المتحدة، وسيتحدث بشكل واضح وصريح عن قلقنا الخاص تجاه الصين".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول رفيع فى الإدارة الأمريكية قوله، إن بايدن يعتزم الاستفادة من اللقاء لغرض التأكيد على أن واشنطن ترحب بالمنافسة مع الصين، لكنها لا تريد نزاعا معها، وأن الولايات المتحدة تريد من بكين أن "تلعب وفق القواعد".
وأشار المسؤول إلى أنه من غير المرجح أن تكون للقمة نتائج ملموسة ومحددة.
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