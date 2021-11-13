مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تمكن المنتخب المصري من حجز بطاقة التأهل للمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بتعادله مع منتخب أنغولا 2-2 في لواندا، وبذلك ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة السادسة.
وجاء ترتيب مصر في المقدمة برصيد 11 نقطة، فيما جاء رصيد منتخب الجابون برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وثالثا منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، وأخيرا منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.
وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأصبح المنتخب المصري رابع المتأهلين إلى الدور الحاسم بعد المغرب في المجموعة التاسعة والسنغال ضمن المجموعة العاشرة ومالي في المجموعة الخامسة.
ويتأهل إلى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في مونديال 2022.
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