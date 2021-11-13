هولندا تقرر الإغلاق الجزئى لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، اليوم الجمعة، عن إغلاق جزئى فى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، يتوقف بموجبه عمل الحانات والمطاعم مبكرا، فيما تقام الفعاليات الرياضية بدون جمهور.





وقالت هيئة الإذاعة الهولندية "إن.أو.إس" إن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ مساء غد السبت فى محاولة لوقف زيادة فى حالات الإصابة بكوفيد -19 التى سجلت رقما قياسيا أمس الخميس، وهذا هو أول إجراء من هذا القبيل فى أوروبا الغربية منذ فصل الصيف. وبموجب الإغلاق، ستحث السلطات المواطنين على العمل من المنزل قدر الإمكان، ولن يُسمح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية فى الأسابيع المقبلة، بما فى ذلك مباريات كرة القدم، فيما ستبقى المدارس والمسارح ودور السينما مفتوحة.

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