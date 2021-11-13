دي ماريا يمنح الأرجنتين الفوز أمام الأوروجواي

بدأت الأرجنتين بدون القائد ليونيل ميسي لكن لمسة ساحرة من أنخيل دي ماريا كانت كافية لمنحها فوزا مستحقا 1-صفر على الأوروجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في مونتيفيديو.
وأرسل دي ماريا تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعيدا عن متناول فرناندو موسليرا حارس الأوروجواي بعد ست دقائق فقط من البداية ليمنح الفريق الزائر الثلاث نقاط.
ورفع الفوز رصيد الأرجنتين إلى 28 نقطة في المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، متأخرة بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة والتي فازت على كولومبيا يوم الخميس الماضي لتصبح أول فريق من أميركا الجنوبية يحجز مقعده في نهائيات مونديال كأس العالم.
وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة ويخوض صاحب المركز الخامس ملحق عالمي.
وظل رصيد الأوروجواي 16 نقطة في المركز الرابع متساوية مع تشيلي وكولومبيا، بينما تحتل الإكوادور المركز الثالث.
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