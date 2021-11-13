قتلى من الجيش الروسي خلال تدريبات في بيلاروس قرب حدود بولندا

لقي عسكريان روسيان مصرعهما بطريق الخطأ خلال تدريبات جوية بالاشتراك مع مينسك في غرب بيلاروس قرب الحدود البولندية، ويأتي ذلك في خضم أزمة مهاجرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات أنباء محليّة، إن مظلات الجنديين لم تعمل بشكل صحيح "بسبب هبوب رياح قوية مفاجئة" أثناء قفزهما.

واضافت "رغم جهود الاطباء، قضى الجنديان الروسيان المتعاقدان مع الجيش متأثرين بجروحهما".

وينتمي القتيلان الى مجموعة من 250 مظليا شاركت الجمعة في تدريبات مشتركة مع الجيش البيلاروسي.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق أن جميع هؤلاء العسكريين عادوا إلى قواعدهم في روسيا.

وقالت مينسك إن طائرات لنقل القوات الروسية من طراز "آي ال 76" ومروحيات لقوات بيلاروس شاركت في هذه المناورات في منطقة غرودنو، على وقع تصاعد التوتر بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة.

ولا يزال آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والمتحدرين خصوصا من الشرق الأوسط، عالقين وسط ظروف صعبة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير هذا الأمر ردا على عقوبات غربية طالت نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الفائت بعد قمعه العنيف لمعارضيه.