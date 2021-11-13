أمريكا فى المقدمة .. إصابات كورونا تتجاوز 252 مليون حالة عالميا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 252.445.139، وإجمالى الوفيات5.087.398.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 761.715 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 46.976.314.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.491 حالة فاة، وإجمالى الإصابات 21.939.196.

فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 462.690، وإجمالى إصابات 34.414.186.

وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.630 وإجمالى إصابات 3.838.308.

وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات248.203 وإجمالى إصابات 8.843.238.

وسادسا البيرو بإجمالى وفيات 200.554 وإجمالى إصابات 2.211.366.

وفى المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالى وفيات143.628 وإجمالى إصابات 4.250.157.

وفى المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالى وفيات143.116 وإجمالى إصابات 9.534.544.

وفى المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالى وفيات 132.686وإجمالى إصابات 4.843.957.

تلتها فى المرتبة العاشرة إيران بإجمالى وفيات 127.918 وإجمالى إصابات 6.027.269