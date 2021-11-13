البرازيل .. تسجيل 14598 إصابة و267 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 14598 إصابة و267 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 14598 إصابة و267 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 21 مليونا و939196 إصابة منذ بداية الجائحة و610491 وفاة فى ثالث أسوأ تفش للمرض فى العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثانى من حيث عدد الوفيات.

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