من 5 بنوك.. الشروط الجديدة لتقسيط أي جوال جديد من stc بسعر الكاش 2021

إذا كنت من المواطنين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، فإنه يمكنك الحصول على جهازك الذكي من stc بالتقسيط المريح وبسعر الكاش دون حساب أي فوائد إضافية، وذلك في حالة وجود حساب مصرفي في أحد البنوك الست التي تشترك مع شركة الاتصالات السعودية في هذا العرض، فيما يأتي ذلك في إطار المنافسة التي تخوضها الشركة مع باقي الشركات الأخرى في سوق الاتصالات بالمملكة، وهو ما يحظى بقبول كبير من العملاء الراغبين في شراء هواتف ذكية أو أجهزة إلكترونية دون دفع ثمنها بالكامل.

كيفية تقسيط أي جهازك الذكي من stc عبر بطاقة بنك الرياض

ويمكنك كمواطن أو مقيم في السعودية، الحصول على جهازك الذكي من stc بسعر الكاش عبر بطاقة بنك الرياض، وذلك وفق الشروط التالية:

يجب ألا تقل قيمة فاتورة مشتريات العميل من stc عن ألف ريال.

ويجب دفع قيمة المشتريات من stc باستخدام أي من بطاقات بنك الرياض الائتمانية.

الاتصال على البنك بعد 48 ساعة من عملية الشراء وطلب تحويل العملية إلى نظام التقسيط بسعر الكاش.

فرض رسوم لمرة واحدة بقيمة 50 ريالا سعوديا.

يمكن تطبق شروط أخرى وفق السياسة الداخلية للبنك.

لا يسري العرض على البطاقات الائتمانية مُسبقة الدفع.

يسري العرض حتى 25 يناير 2022م.

شروط تقسيط الأجهزة الذكية من إس تي سي عبر بطاقة بنك البلاد

وحدد بنك البلاد بعض الشروط لشراء الأجهزة الذكية بالتقسيط من شركة إس تي سي السعودية، وهي كالتالي:

لا بُد من الدفع ببطاقات بنك البلاد الائتمانية.

فترة العرض مستمرة حتى 31 ديسمبر 2021.

يجب الشراء بحد أدنى ألف ريال سعودي.

لن يتمكن العميل من تحويل مشترياته إلى أقساط إذا أضاف مبالغ لبطاقته بعد عملية الشراء.

لا يمكن استخدام هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى.

يمكن سداد الأقساط بشكل كلي عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

مدة التقسيط عام كامل دون أي فوائد أو ربح أو رسوم.

تحويل عملية الشراء إلى أقساط أونلاين بعد 48 ساعة أو عبر الرقم 920001002 (للرد الآلي).

يمكن التقسيط لأكثر من عملية واحدة إذا كانت العملية أكثر من ألف ريال سعودي.

لن يتمكن العميل من تحويل مشترياته إلى أقساط إذا كانت العملية أعلى من الحد الائتماني للبطاقة.

ضوابط تقسيط الأجهزة الذكية من stc عبر البنك الأهلي السعودي

ووضع البنك الأهلي السعودي عددًا من الشروط أمام الراغبين في الحصول على جهاز ذكي بالتقسيط من شركة stc السعودية، وهي كالتالي:

يمكن التقسيط بمعدل نسبة سنوي 0% حتى 12 شهرًا عند استخدام بطاقات الأهلي الائتمانية.

يسري العرض على عند الدفع باستخدام بطاقات الأهلي الائتمانية.

يبدأ العرض في 9 نوفمبر 2021 وينتهي في 9 نوفمبر 2022.

ويمكن إجراء عملية التقسيط بعد التسجيل في الأهلي أون لاين.

كما يمكن التسجيل من خلال تطبيق الأهلي موبايل.

تقسيط الأجهزة الذكية من اتصالات السعودية عبر بطاقات بنك الجزيرة

ومن الممكن تقسيط الأجهزة الذكية من اتصالات السعودية عبر بطاقات بنك الجزيرة، بعد تحقيق هذه الشروط:

يجب أن تكون قيمة العملية الشرائية الواحدة ألف ريال على الأٌقل.

وأن تكون قيمتها أقل من الحد الأعلى المحدد مسبقا للبطاقة الائتمانية.

وفترات التقسيط المسموحة 3 أشهر, أو 6 أشهر, أو 9 أشهر, أو 12 شهرًا.

العرض ساري فقط لدى فروع stc.

ويسري العرض حتى تاريخ 24 يناير 2022م.

شراء جهاز ذكي من إس تي سي بالتقسيط عبر البنك السعودي الفرنسي

ولشراء جهاز ذكي من إس تي سي بالتقسيط عبر البنك السعودي الفرنسي، فإنه لا بد من مراعاة هذه الشروط والضوابط:

تحويل العملية لأقساط بعد 48 ساعة من الشراء ببطاقة السعودي الفرنسي الائتمانية.

يسري العرض من 7 نوفمبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021.

رسوم تحويل العملية لأقساط 50 ريالا.

يسري العرض على المشتريات التي تتم باستخدام بطاقة السعودي الفرنسي الائتمانية.

معالجة الطلب خلال 3 أيام عمل عبر خدمة العملاء.

إمكانية تقسيط العملية الشرائية على خطط دفع ميسرة تبدأ من 3 أشهر وتصل لعامين.

هامش الربح %0 عند تحويل العملية لأقساط.

يصبح هذا العرض ملغيا في حال أزيل من موقع البنك.

شروط وأحكام شراء جهاز ذكي من stc عبر بطاقات بنك الراجحي

وتخضع عملية شراء الأجهزة الذكية من شركة الاتصالات السعودية عبر بطاقات بنك الراجحي إلى عدد من الشروط والأحكام على النحو التالي: