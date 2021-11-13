معرفة رقم الجوازات السعودية الموحد وكيفية التواصل لحجز موعد أونلاين

أرقام كثيرة يلجأ إليها المواطنون والوافدون إلى السعودية لإنجاز الخدمات أو الاستفسار عن معلومان، ومن أهمها رقم الجوازات السعودية الموحد الذي يمكن من خلاله حجز مواعيد للانتهاء من بعض الخدمات أو إصدار الوثائق المهمة، أو تقديم شكاوى أو مقترحات، وهو رقم مجاني وفرته المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لتحسين الخدمات المقدمة للجماهير، واختصار الوقت والجهد.

وتقدم مديرية الجوازات السعودية، العديد من الخدمات المهمة، منها: إصدار تأشيرة الخروج والعودة، والحصول على تأشيرة الخروج النهائي، والحصول على بطاقة الإقامة، وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد بطاقة الإقامة، ونقل المعلومات لجوازات العمالة المنزلية، وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها.

رقم الجوازات السعودية الموحد

وننشر رقم الجوازات السعودية الموحد وبعض الأرقام الأخرى التي تمكن من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء لهذه المديرية الحيوية في المملكة، وذلك على النحو التالي:

الرقم الموحد للجوازات هو 0114771100.

ويُمكن الاتصال على رقم الإدارة العامة وهو 0114509650، من أي مكان في البلاد.

أو الاتصال على رقم العمليات على التحويلة 88.

كما يمكن الاتصال علىى رقم معهد الجوازات وهو 4020649 011

أرقام مديرية الجوازات السعودية في أهم المناطق بالمملكة

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء مديرية الجوازات السعودية من خلال أرقام خاصة بأهم المناطق، وهي كالتالي:

اسم المنطقة رقم الهاتف الرياض 4057000 -011 العسير 0172262526 المدينة المنورة 8480903 -014 نجران 0175294012 مكة المكرمة 6758900 -012 جازان 3216262 -017

أرقام الجوازات لإدارة الوافدين إلى السعودية

ووفرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أرقامًا للوافدين إلى البلاد للتواصل مع ممثلي خدمة عملاء المديرية، وذلك في عدد من المناطق على النحو التالي:

رقم إدارة الوافدين في الدمام: 8111050 -013

ورقم إدارة الوافدين بمنطقة تبوك: 4227986 -014

رقم إِدارة الوافدين بعرعر: 6629530 -014

ورقم إدارة الوافدين بمنطقة الإحساء: 0135940900

رقم إدارة الوافدين بمنطقة عسير: 2243064 -017

كيفية حجز موعد في الجوازات السعودية

ومن الممكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وإتمام خدمة حجز موعد للذهاب إلى أحد المكاتب القريبة التابعة للجوازات، وذلك من خلال الخطوات التالية: