معرفة رقم الجوازات السعودية الموحد وكيفية التواصل لحجز موعد أونلاين

أرقام كثيرة يلجأ إليها المواطنون والوافدون إلى السعودية لإنجاز الخدمات أو الاستفسار عن معلومان، ومن أهمها رقم الجوازات السعودية الموحد الذي يمكن من خلاله حجز مواعيد للانتهاء من بعض الخدمات أو إصدار الوثائق المهمة، أو تقديم شكاوى أو مقترحات، وهو رقم مجاني وفرته المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لتحسين الخدمات المقدمة للجماهير، واختصار الوقت والجهد.
وتقدم مديرية الجوازات السعودية، العديد من الخدمات المهمة، منها: إصدار تأشيرة الخروج والعودة، والحصول على تأشيرة الخروج النهائي، والحصول على بطاقة الإقامة، وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد بطاقة الإقامة، ونقل المعلومات لجوازات العمالة المنزلية، وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها.رقم الجوازات السعودية الموحد
وننشر رقم الجوازات السعودية الموحد وبعض الأرقام الأخرى التي تمكن من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء لهذه المديرية الحيوية في المملكة، وذلك على النحو التالي:
- الرقم الموحد للجوازات هو 0114771100.
- ويُمكن الاتصال على رقم الإدارة العامة وهو 0114509650، من أي مكان في البلاد.
- أو الاتصال على رقم العمليات على التحويلة 88.
- كما يمكن الاتصال علىى رقم معهد الجوازات وهو 4020649 011
ويمكن التواصل مع خدمة عملاء مديرية الجوازات السعودية من خلال أرقام خاصة بأهم المناطق، وهي كالتالي:
|اسم المنطقة
|رقم الهاتف
|الرياض
|4057000 -011
|العسير
|0172262526
|المدينة المنورة
|8480903 -014
|نجران
|0175294012
|مكة المكرمة
|6758900 -012
|جازان
|3216262 -017
ووفرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أرقامًا للوافدين إلى البلاد للتواصل مع ممثلي خدمة عملاء المديرية، وذلك في عدد من المناطق على النحو التالي:
- رقم إدارة الوافدين في الدمام: 8111050 -013
- ورقم إدارة الوافدين بمنطقة تبوك: 4227986 -014
- رقم إِدارة الوافدين بعرعر: 6629530 -014
- ورقم إدارة الوافدين بمنطقة الإحساء: 0135940900
- رقم إدارة الوافدين بمنطقة عسير: 2243064 -017
ومن الممكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وإتمام خدمة حجز موعد للذهاب إلى أحد المكاتب القريبة التابعة للجوازات، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- النقر على أبشر أفراد.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم، وكلمة السر.
- الضغط على المواعيد.
- إدخال رقم الإقامة.
- وتحديد نوع التقويم.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- كتابة الرمز المرئي.
- النقر على خيار التحقق من بياناتي.
- الضغط على الانتقال لخدمة المواعيد.
- حجز موعد جديد.
- اختيار نوع الخدمة المطلوبة.
- النقر على التالي.
- تحديد الإدارة المناسبة لمراجعتها.
- وتحديد الوقت والتاريخ.
- التأكد من الموعد.
- تأكيد الحجز.
الوسوم
أرقام كثيرة يلجأ إليها المواطنون والوافدون إلى السعودية لإنجاز الخدمات أو الاستفسار عن معلومان، ومن أهمها رقم الجوازات السعودية الموحد الذي يمكن من خلاله حجز مواعيد للانتهاء من بعض الخدمات أو إصدار الوثائق المهمة، أو تقديم شكاوى أو مقترحات، وهو رقم مجاني وفرته المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لتحسين الخدمات المقدمة للجماهير، واختصار الوقت والجهد.
وتقدم مديرية الجوازات السعودية، العديد من الخدمات المهمة، منها: إصدار تأشيرة الخروج والعودة، والحصول على تأشيرة الخروج النهائي، والحصول على بطاقة الإقامة، وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد بطاقة الإقامة، ونقل المعلومات لجوازات العمالة المنزلية، وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها.رقم الجوازات السعودية الموحد
وننشر رقم الجوازات السعودية الموحد وبعض الأرقام الأخرى التي تمكن من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء لهذه المديرية الحيوية في المملكة، وذلك على النحو التالي:
- الرقم الموحد للجوازات هو 0114771100.
- ويُمكن الاتصال على رقم الإدارة العامة وهو 0114509650، من أي مكان في البلاد.
- أو الاتصال على رقم العمليات على التحويلة 88.
- كما يمكن الاتصال علىى رقم معهد الجوازات وهو 4020649 011
ويمكن التواصل مع خدمة عملاء مديرية الجوازات السعودية من خلال أرقام خاصة بأهم المناطق، وهي كالتالي:
|اسم المنطقة
|رقم الهاتف
|الرياض
|4057000 -011
|العسير
|0172262526
|المدينة المنورة
|8480903 -014
|نجران
|0175294012
|مكة المكرمة
|6758900 -012
|جازان
|3216262 -017
ووفرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أرقامًا للوافدين إلى البلاد للتواصل مع ممثلي خدمة عملاء المديرية، وذلك في عدد من المناطق على النحو التالي:
- رقم إدارة الوافدين في الدمام: 8111050 -013
- ورقم إدارة الوافدين بمنطقة تبوك: 4227986 -014
- رقم إِدارة الوافدين بعرعر: 6629530 -014
- ورقم إدارة الوافدين بمنطقة الإحساء: 0135940900
- رقم إدارة الوافدين بمنطقة عسير: 2243064 -017
ومن الممكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وإتمام خدمة حجز موعد للذهاب إلى أحد المكاتب القريبة التابعة للجوازات، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- النقر على أبشر أفراد.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم، وكلمة السر.
- الضغط على المواعيد.
- إدخال رقم الإقامة.
- وتحديد نوع التقويم.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- كتابة الرمز المرئي.
- النقر على خيار التحقق من بياناتي.
- الضغط على الانتقال لخدمة المواعيد.
- حجز موعد جديد.
- اختيار نوع الخدمة المطلوبة.
- النقر على التالي.
- تحديد الإدارة المناسبة لمراجعتها.
- وتحديد الوقت والتاريخ.
- التأكد من الموعد.
- تأكيد الحجز.
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