بايدن : الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع في بيلاروس

جدة - نرمين السيد -
وقال بايدن للصحفيين: "نعتقد أن هذا مثير لقلق كبير. وأبلغنا روسيا وبيلاروس بقلقنا. نحن نعتقد أن هذه مشكلة".
ويأتى ذلك على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تجمع آلاف المهاجرين الآسيويين والإفريقيين.
واتهم الاتحاد الأوروبى بيلاروس بشن "هجوم هجين" عليه، ويدرس فرض عقوبات على السلطات البيلاروسية وشركات الطيران التى تنقل المهاجرين إلى بيلاروس.
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