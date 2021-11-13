جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة أن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر الأول مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا ، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رضى الله عنه رقم "٢٤" والجهة الجنوبية بباب مكة رقم "٣٧" ومن خلال نقطة تجمع رقم (٣ - ٤).
يذكر أن الدخول كان محصورا للنساء فى الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رضى الله عنه رقم "٢٤" ومن خلال نقطة تجمع رقم (٤).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة المسجد النبوى: إتاحة دخول النساء لـ الروضة الشريفة فى الفترة المسائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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