أعلن الحساب الرسمي لجامعة الأمير سطان بن عبد العزيز علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عن توفر وظائف إدارية للجنسين بجامعة الأمير سطام بالخرج بالشواغر الإدارية والهندسية الوظيفية للرجال والنساء ، وذلك ليتم التعيين عن طريق مسابقة توظيف علي نظام التعاقد ، بالدرجات الوظيفية للسلم العام للموفين وفق المادة رقم 28 من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، بقانون الخدمة المدنية المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، والخاص بشغل الوظائف ، ليتم التقديم علي التوظيف في مبوب عمادة القبول بالجامعة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة ، ويتم فتح باب التقديم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 ربيع الآخر 1443 هـ ، ويستمر لمدة خمسة أيام ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي شروط التوظيف ، وطريقة التسجيل ، ويمكنكم التعرف علي شروط التقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي من خلال موقعنا ثقفني.

وظائف إدارية للجنسين بجامعة الأمير سطام

بسبع مسميات وظيفية علي الدرجتين السابعة والسادسة أعلنت عمادة القبول بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن الشواغر التالية :

مطور برامج بالرقم الكودي ” 5100907 ” : متاح للجنسين رجال ونساء بالدرجة السابعة بالاختصاصات التالية : بكلوريوس الحاسب الآلي.

علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

تخصصات نظم معلومات تطبيقية.

مسار شبكات الحاسب.

هندسة البرمجيات.

هندسة نظم المعلومات.

تطوير الويب. مهندس كهرباء مساعد بالرقم الكودي ” 0010107 ” : للرجل فقط بالدرجة السابعة بالاختصاصات التالية : بكالوريوس الهندسة الكهربائية التطبيقية.

هندسة القوي الكهربية.

هندسة كهربائية.

الهندسة الكهربية والحاسبات.

هندسة القوي والآلات. مهندس مدني مساعد بالرقم الكودي ” 0010707 ” : للرجل فقط بالدرجة السابعة بالاختصاصات التالية : بكالوريوس هندسة التشييد.

الهندسة المدنية والتطبيقية.

هندسة إدارة التشييد.

هندسة مدنية.

الهندسة المدنية والبيئية. مهندس ميكانيكي مساعد بالرقم الكودي ” 0010507 ” : للرجل فقط بالدرجة السابعة بالاختصاصات التالية : بكالوريوس هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية.

الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه.

هندسة ميكانيكية تطبيقية.

هندسة ميكانيكية.

الهندسة الميكانيكية والطاقة. مترجم بالرقم الكودي ” 4001006 ” : للرجل فقط بالدرجة السادسة بالاختصاصات التالية : اللغة الانجليزية.

اللغة الانجليزية والترجمة. باحث قانوني مساعد بالرقم الكودي ” 0000306 ” : متاح للجنسين رجال ونساء بالدرجة السادسة بالاختصاصات التالية : بكالريوس أنظمة.

تخصص حقوق.

تخصص قانون. مفتش مالي مساعد بالرقم الكودي ” 3040806 ” : للرجل فقط بالدرجة السادسة بالاختصاصات التالية : بكالريوس الإدارة المالية.

التمويل والاستثمار.

التمويل الدولي.

المالية التطبيقية.

التمويل.

الإدارة الصناعية ( محاسبة – مالية – تمويل ).

التمويل والمؤسسات المصرفية.

المحاسبة.

المحاسبة التطبيقية.

التقنية الإدارية ( شعبة محاسبة ).

وجميعها وظائف إدارية للمراتب العليا في جامعة الامير سطام بن عبد العزيز بمسميات إدارية وهندسية شاغرة للجنسين.

شروط عامة للتوظيف

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية للمراتب السادسة والسابعة بالشروط التالية :

الحصول علي درجة البكالريوس بالتخصص المطلوب. تقديم شهادة التخرج المعتمدة التي تثبت الدرجة العلمية والتخصص. شهادة اللغة الانجليزية ومقياس الاختبار للوظائف التي تطلب وجود اللغة. حسن السمعة والسلوك. لا يقل سن المتقدم عن الـ 18 عام. يتم تعيين المحاضرين بالجامعة علي وظيفة معيد ويتم المفاضلة بينهم للترقية فيما بعد. أولوية الترشح للوظائف لخريجي الجامعات بالمراتب الأولي وفق معايير ( شنجهاي – يو إس نيوز – التايمز ). الوظائف الطبية متاحة لحملة بكلوريوس الطب والجراحة فقط.

طريقة التسجيل

يتم التسجيل علي موقع جامعة الأمير سطام للتقديم علي وظائف إدارية وهندسية للرجال والنساء بالخطوات التالية :

أولاً ندخل علي الرابط الخاص بموقع جامعة الأمير سطام. ثانياً نضغط علي ” سجل لدينا “. ثالثاً يتم توجيهك لصفحة التسجيل علي النفاذ الوطني الموحد. رابعاً تقوم بتعبئة البيانات التالية : اسم المستخدم – كلمة المرور ، ثم نضغط تسجيل الدخول. خامساً نضع رمز التأكيد المستقبل علي الهاتف المرتبط بالنفاذ الوطني. سادساً نتحقق من السياسات ونضع موافقة المستخدم. أخيراً سيتم توجيهك لصفحة جامعة الأمير سطام علي موقع النفاذ الموحد.

تقوم بعدها بالتقديم علي الوظائف المتاحة إدارية للجنسين في مختلف التخصصات وكافة المراتب المتاحة ، باستخدام معلوماتك المرتبطة بالنفاذ الوطني الموحد.