الهند: إصابات كورونا تتجاوز الـ34 مليون حالة والوفيات تكسر حاجز 400 ألف

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 11850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس إلى 34 مليونا و426 ألفا و36 إصابة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم.





وأشارت الوزارة إلى تراجع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 136308 حالات، وهى أدنى حصيلة منذ 274 يوما. وقفزت حصيلة الوفيات إلى 463245 بعد تسجيل 555 حالة وفاة جديدة.

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