التسجيل في تحدي أبشر والحصول على جوائز مالية 1443

أصبح البحث عن كيفية التسجيل في تحدي أبشر يحتل محركات البحث نظرًا إلى الجوائز التي يحصل عليها المواطن، حيث تسعى الحكومة السعودية دائمًا إلى حث الشباب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، لذلك قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق المبادرة بالتنسيق مع منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات التسجيل في تحدي أبشر 1443

يستطيع المواطن في المملكة العربية السعودية التسجيل في المنصة من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

أولاً، يقوم الراغب في التسجيل بالدخول إلى صفحة تحدي منصة أبشر الإلكترونية. ثم يقوم المستخدم برفع صورة شخصية له على الموقع (أمر اختياري). بعدها يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم الأول، الاسم الأوسط، الاسم الأخير. بالإضافة إلى تاريخ الميلاد، الجنسية، المؤهل العلمي، المدينة، النوع ذكر أو أنثى. ثم اختيار الإجابة المناسبة على عدد من الأسئلة التي يطرحها الموقع. من ثم يكتب المستخدم نبذة عن ميوله الشخصية التي يعرضها الموقع في حالة الانضمام إلى فريق التحدي. بعد ذلك يقوم بملء معلومات التسجيل، والتي تتضمن البريد الإلكتروني، كلمة السر، رقم الجوال. ثم يقوم بإدخال رمز التحقق اذي يرسله الموقع على هاتفه الجوال، ثم يقوم بالضغط على أنا لست روبوت. وأخيرًا الضغط على كلمة “تسجيل”، وبذلك يكون المستخدم قام بعملية التسجيل في التحدي بنجاح.

الجوائز المالية في تحدي أبشر

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قيمة الجوائز المالية التي يحصل عليها المتقدم في التحدي، والتي تتمثل في التالي:

يحصل الفائز بالمركز الأول في التحدي على جائزة مالية قدرها 120 ألف ريال سعودي.

كما ترصد الوزارة جائزة قدرها مائة ألف ريال للحاصل على المركز الثاني في التحدي.

أما المركز الثالث يحصل على جائزة تقدر بـ 80 ألف ريال سعودي.

وبذلك نكون انتهينا من توضيح كيفية التسجيل في تحدي أبشر والجوائز المالية التي يحصل عليها المتقدمين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى.