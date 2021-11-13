اخبار المساعدات المقطوعة اليوم وتحديد موعد الصرف الجديد 1443

اخبار المساعدات المقطوعة اليوم، التي يتزايد عليه عمليات البحث بصفة مستمرة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تعد من اهم المساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تسعي من خلالها تقديم يد المساعدة إلي المواطنين والأسر المحتاجة وخاصة في هذه الأيام التي قل فيه مصادر الرزق نتيجة ظهور وباء عالمي ضرب اقتصاد العديد من دول العالم، لذلك قمنا من خلال موقع ثقفني في هذا المقال نوضيح أهم اخبار المساعدات المقطوعة والشروط التي وضعتها وزارة العمل للراغبين في الحصول علي هذه المساعدات والية وموعد الصرف، ونذكركم أن فريق عمل الموقع جاهز طوال 24 للرد على جميع تعليقاتكم أسفل هذا المقال.

اخبار المساعدات المقطوعة اليوم

ذكرت وزارة العمل عبر موقها الإلكتروني اهم ضوابط صرف المساعدات المقطوعة للمواطنين والتي كان من أهمها عدم قبول أي طلبات مساعدات غير مكتملة الشروط مثل سن المتقدم والذي يجب أن يكون اكبر من 35 عام، وكذلك جنسية المتقدم والتي ينبغي أن تكون سعودية، وان يكون من الفئات المستحقة للدعم التي ليس لديها سجل تجاري مع اقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة واذا غادر المملكة يجب أن تكون مدة خروجه لا تتجاوز 90 في العام الواحد ويتم استثناء المرضي والعاملين في جهات تتبع الحكومة السعودية من هذا الشرط، حيث يتمكن من تنطبق عليه الشروط التقديم في موقع وزارة العمل للحصول علي المساعدات المقطوعة بكل سهولة.

يتمكن المتقدمين للحصول علي المساعدات المقطوعة القيام بأجراء 5 خطوات فقط للتعرف علي نتيجة طلب المساعدات المقطوعة والتي جاءت كالتالي:

الدخول علي موقع الوزارة (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وضع رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له. وضع رقم الطلب في الخانة المخصصة له. التحقق من الاستخدام البشري بوضع الأرقام والأحرف التي بالصورة المصغرة. الضغط علي كلمة عرض.

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤل احد المستفيدين والذي ذكر (يا ليت تنزلون المساعدات المقطوعة وخاصة للأرامل والمطلقات) وكان رد مركز خدمة العملاء علي التساؤل المطروح من قبل احد المستفيدين انه لم يتم تحديد موعد محدد لصرف هذه المساعدات فاذا قمتي بتقديم الطلب يرجي الاستعلام عن طلب المساعدات المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتوقع الكثير من المسؤولين أن صرف المساعدات المقطوعة سيتم خلال 10 أيام القادمة علي اقصي تقدير.

حيث لم يحدد لصرف المساعدات المقطوعة موعداً محدد ثابت مثل باقي المساعدات والخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والتي من أبرزها دعم حساب المواطن المحدد له شهرياً يوم 10 من كل شهر ميلادي، وباقي الخدمات العينية والنقدية التي تساعد بها الحكومة السعودية المواطنين.

حدد القائمين على صرف المساعدات في المملكة على شرط هام للمستفيدين للحصول على الدعم الذي ينتظره الكثيرون وخاصة في هذه الأيام، ألا وهو أن لا يكون الدخل الشهري للمستفيد لا يتجاوز 3 آلاف ريال للشخص الاعزب و 8680 ريال للمتزوج وبالإضافة إلي بعض الشروط التي ذكرناها إليكم سابقآ في الفقرة الثانية من هذا المقال.

وفي نهاية هذا التقرير نرحب بجميع تعليقاتكم حول اخبار المساعدات المقطوعة اليوم وتحديد موعد الصرف الجديد 1443.