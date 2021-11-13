ملبورن.. آلاف السكان يحتجون على فرض لقاحات كوفيد-19

قالت وسائل إعلام محلية أسترالية إن عدة آلاف احتشدوا في مدينة ملبورن، اليوم السبت، احتجاجا على أوامر التطعيم الجديدة ضد فيروس كورونا المستجد.

وشبه البعض من المحتجين في ملبورن حكومة ولاية فيكتوريا بـ"النازيين" ودعوا إلى اللجوء للعنف ضد السياسيين، بحسب ما ذكرت رويترز.

والتطعيم على مستوى أستراليا اختياري، وقد تم تطعيم 83 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

غير أن ولايات وأقاليم جعلت التطعيم ضد كوفيد-19 إجباريا بالنسبة للعديد من المهن، ومنعت غير المطعمين من أنشطة مثل تناول الطعام في الهواء الطلق والحفلات الموسيقية.

وقالت صحيفة "ذا إيدج" إن مظاهرة ملبورن ضد فرض التطعيم، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت، والذي يتطلب تلقيحا كاملا لعمال البناء في ولاية فيكتوريا كانت سلمية.

وقالت إن بعض المتظاهرين دعوا إلى العنف ضد السياسيين لكنها لم تقدم تفاصيل، وفقا لرويترز.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز ومنظمي الاحتجاج للتعليق.