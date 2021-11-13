فرضت غرامة مالية قاسية على مشجعة مراهقة، دخلت إلى أرض الملعب بعد التعادل السلبي للبرتغال مع جمهورية أيرلندا في دبلن، الخميس، للحصول على قميص النجم كريستيانو رونالدو.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد تم تغريم أديسون ويلان، البالغة من العمر 11 عاما، على تصرفها، بمبلغ 2500 جنيه إسترليني.
وفي حديثها لإذاعة إيرلندية، أوضحت أديسون أنها والدها سيدفع الغرامة عنها، مشيرة إلى سعادتها بما حدث رغم كل النتائج التي ترتبت على تصرفها.
ووصفت أديسون عملية اقتحامها للملعب قائلة: "كنت جالسة في الصف الثاني، لذا قفزت للأول ومن ثم فوق الحاجز، وانطلقت بسرعة إلى أرض الملعب. كان هناك حراس أمن يركضون خلفي، واثنان آخران قادمان من الزاوية الأخرى للملعب".
وأضافت: "صرخت باسم رونالدو الذي استدار ورآني، وطلب من الحراس أن يتركوني".
وتابعت قائلة: "تقدم رونالدو نحوي وكنت في حالة صدمة وأبكي. طلبت منه قميصه، وأخبرته أني معجبة به بشدة".
واختتمت أديسون حديثها قائلة: "صدم والدي مما فعلته لكني سعيدة لتحقيق حلمي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرض غرامة مالية على "عاشقة رونالدو" بعد تصرفها "الغريب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.