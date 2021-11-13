فرض غرامة مالية على "عاشقة رونالدو" بعد تصرفها "الغريب"

فرضت غرامة مالية قاسية على مشجعة مراهقة، دخلت إلى أرض الملعب بعد التعادل السلبي للبرتغال مع جمهورية أيرلندا في دبلن، الخميس، للحصول على قميص النجم كريستيانو رونالدو.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد تم تغريم أديسون ويلان، البالغة من العمر 11 عاما، على تصرفها، بمبلغ 2500 جنيه إسترليني.

وفي حديثها لإذاعة إيرلندية، أوضحت أديسون أنها والدها سيدفع الغرامة عنها، مشيرة إلى سعادتها بما حدث رغم كل النتائج التي ترتبت على تصرفها.

ووصفت أديسون عملية اقتحامها للملعب قائلة: "كنت جالسة في الصف الثاني، لذا قفزت للأول ومن ثم فوق الحاجز، وانطلقت بسرعة إلى أرض الملعب. كان هناك حراس أمن يركضون خلفي، واثنان آخران قادمان من الزاوية الأخرى للملعب".

وأضافت: "صرخت باسم رونالدو الذي استدار ورآني، وطلب من الحراس أن يتركوني".

وتابعت قائلة: "تقدم رونالدو نحوي وكنت في حالة صدمة وأبكي. طلبت منه قميصه، وأخبرته أني معجبة به بشدة".

واختتمت أديسون حديثها قائلة: "صدم والدي مما فعلته لكني سعيدة لتحقيق حلمي".