إعدام نحو 40 ألف دجاجة فى اليابان بسبب أنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التى تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة فى محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر فى مزرعة بمحافظة كاغوشيما، كما منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤر للمرض.

ويعد هذا ثانى تفشى لفيروس أنفلونزا الطيور فى اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس فى وقت سابق فى محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التى ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.