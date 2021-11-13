الجيش اليمنى يطرد ميليشيا الحوثى من مواقع جنوب مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره موقع "سبمتبر نت"، قالت مصادر يمنية إن مدفعية الجيش شنت قصفًا مركزًا استهدف مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للحوثيين فى مناطق متفرقة بجبهة الجوبة، ما أسفر عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح، وتكبيد الميليشيا خسائر بالعتاد.
كما تمكن الجيش والمقاومة من كسر هجوم لميليشيا الحوثى على أحد المواقع العسكرية فى جبهة صرواح غرب مأرب، حيث أجبروا عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر فى العتاد والأرواح.
كما شنت قوات الجيش قصفًا مكثفاً بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة فى جبهة بيحان، شمال غربى شبوة، وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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