شروط وطريقة التسجيل في حافز للمره الثانية 1443 للاستفادة من الدعم النقدي

شروط التسجيل في حافز للمره الثانية، وطريقة التقديم للحصول علي الدعم وذلك للباحثين عن فرص عمل، حيث يقدم “حافز” مبلغ قدرة 15 ألف ريال سعودي دعم لمدة 12 شهر إلي هؤلاء الباحثين علي فرصة عمل، كما يقدم لهم الدورات التدريبية التي تدعمهم في الحصول علي فرصة عمل، فضلاً عن العديد من المميزات التي يقدمها حافز إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذا يعد التسجيل في حافز للمره الثانية أو المرة الأولي من الأمور الهامة والضرورية التي يبحث عنها الكثيرون، لذا نقدم لكم عبر حزمة بسيطة من الفقرات عبر موقع ثقفني شروط التسجيل في حافز للمره الثانية أو المرة الأولي، وطريقة التسجيل في حافز.

شروط التسجيل في حافز للمره الثانية



يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

يجب أن يكون المتقدم قادر علي العمل.

يجب أن يكون المتقدم متفرغ وليس موظف بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

يجب ألا يكون المتقدم في أحد المراحل التعليمية.

ألا يكون صاحب مؤسسة تجارية أو نشاط تجاري.

يجب ألا يكون للمتقدم دخل ثابت يقدر بقيمة 2000 ريال سعودي من تاريخ تقديم الطلب.

يجب ألا يكون للمتقدم معاش تقاعدي.

كيفية التسجيل في حافز للمره الثانية



يتم التسجيل في حافز للمره الثانية من خلال طاقات، حيث يتيح البرنامج التسجيل اكثر من مره حيث يمكنك من خلال بعض الإجراءات التسجيل في حافز للمره الثالثة، كما تتم اجراءات التسجيل للمره الثانية من خلال خطوات بسيطة يجب القيام بها وهي كالتالي:

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني صندوق تنمية الموارد البشرية. ملئ البيانات المطلوبة مثل (الاسم، رقم الهوية، الرقم السري، رقم الهاتف المحمول). الضغط علي تسجيل الدخول.

كما إشارة الوزارة على آلية التسجيل في حافز للمرة الثالثة بعد والذي يمكنكم من الحصول على الكثير من العروض والدورات التدريبية فصلا عن وجود دخل شهري يتجاوز الألفين ريال وغيرها من المزايا الرائعة التي تساهم في مساعدة الكثيرون من المستفيدين من برنامج حافز طاقات.

مميزات التسجيل في حافز

المتقدم في برنامج حافز يتلقى عروض الوظائف تلقائياً من خلال ملفه الشخصي.

يتلقى عروض الوظائف تلقائياً من خلال ملفه الشخصي. يستفيد المتقدم في حافز من حضور دورات تدريبية تؤهله إلي سوق العمل.

من حضور دورات تدريبية تؤهله إلي سوق العمل. يستفيد المتقدم في حافز علي دعم مالي مقداره 2000 ريال سعودي لمدة عام.

طريقة التسجيل في حافز

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف التقديم في برنامج دعم حافز من خلال عدة ضوابط هامه للغاية يجب مرعاتها قبل التوجه بالتسجيل إلكترونيا وجاءت هذه الإجراءات كالتالي:



يجب التوقف عن الحصول على معونات أو دعم من المملكة لمدة 12 شهر قبل التسجيل في حافز .

. يجب أن يمر 6 اشهر علي الخريجين الراغبين في الاشتراك في حافز.

يجب أن يمر 3 اشهر إذا كان الراغب في الاشتراك في حافز انهيه خدمته أو تم فصله من العمل في القطاع الحكومي.

القيمة المالية التي يقدمها حافر

يقدم برنامج حافر قيمة مالية تتجاوز 15 ألف ريال في أول أربعة اشهر هجرية، ممن ينطبق عليهم المعايير والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يحصل من ينطبق عليه الشروط علي 1250 ريال سعودي في الأربع الأشهر التي يليها وكذلك ألف ريال في اخر أربعة اشهر من العام.

في الختام نرحب بتعليقاتكم اسفل هذا الموضوع عن شروط وطريقة التسجيل في حافز للمره الثانية للاستفادة من الدعم النقدي.