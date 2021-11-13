جونسون: كبار السن والضعفاء يجب أن يحصلوا على جرعات معززة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، إن كبار السن والضعفاء يجب أن يحصلوا على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إذا أراد الناس منع حدوث ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس فى بريطانيا.





وأضاف جونسون، فى مقطع إذاعى حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أرى سحب العاصفة تتجمع فوق أجزاء من القارة الأوروبية.. ويجب أن أكون صريحا تماما مع الناس: لقد كنا هنا من قبل..نتذكر ما يحدث عندما تبدأ الموجة فى الظهور".

تعد ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا وكرواتيا من بين الدول التى شهدت مؤخرًا زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وسجلت ألمانيا أعلى أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وأوضح رئيس الوزراء البريطانى: "أن الحالات فى بريطانيا كانت تنجرف إلى أسفل لفترة من الوقت.. إننى أنظر إلى ما يحدث فى الخارج، وأقول ببساطة للشعب البريطانى.. هذه هى اللحظة للحصول على التعزيز".

من جانبه، قال هانز كلوج رئيس منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، إن قلة الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هى السبب فى ارتفاع عدد الإصابات.