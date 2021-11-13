العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى جبال حمرين

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لهيئة الحشد الشعبى، إن "قيادة قاطع عمليات ديالى فى الجيش والحشد الشعبى، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور فى المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة فى سلسلة جبال حمرين بديالى، لملاحقة فلول داعش الإرهابية".
وأوضح البيان أنه تم تقسيم المحاور الشمالية والشرقية، حيث تولى الجيش أمر 4 منها، وتولت قيادة قاطع عمليات ديالى فى الحشد الشعبى العمليات الأخرى، إضافة إلى إسناد من مديريات مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبى.
كما أشار البيان إلى أنه تم تنفيذ العملية الأمنية "بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية، وتعقب خلايا داعش التى نفذت جرائم بحق المدنيين، كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة".
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